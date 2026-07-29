Condiciones regulatorias para Uber en Córdoba: taxistas reclamaron que las apps cumplan las mismas exigencias

Tras el operativo municipal que se viralizó luego de que un conductor de una aplicación de transporte se atrincherara dentro de su vehículo para evitar el secuestro del auto, taxistas de Córdoba defendieron las condiciones regulatorias que deben cumplir para prestar el servicio y reclamaron que las plataformas operen bajo las mismas exigencias.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), los taxistas Carlos Reviglio y Luis Cabral coincidieron en que el debate no debe centrarse únicamente en la situación económica de quienes trabajan mediante aplicaciones, sino también en la necesidad de garantizar igualdad de condiciones y seguridad para los pasajeros.

Reviglio sostuvo que los taxistas están alcanzados por una ordenanza municipal con más de un centenar de artículos, mientras que las aplicaciones cuentan con una normativa específica mucho más reducida.

"Nosotros estamos sujetos a una ordenanza con más de 100 artículos. Las aplicaciones tienen una con apenas una quincena de artículos y aun así muchos conductores no cumplen con registrarse ni con poner el vehículo en condiciones", afirmó.

El taxista aseguró que el vehículo involucrado en el operativo presentaba neumáticos en mal estado y remarcó que ese tipo de situaciones representan un riesgo para quienes utilizan el servicio.

"La regulación va en favor del ciudadano. Todo lo que nos exigen es para que quien suba al taxi tenga la seguridad de que el vehículo y el conductor están en condiciones", señaló.

"Las aplicaciones son una buena herramienta, pero deben cumplir las reglas"

Por su parte, Luis Cabral aseguró que el sector siempre atravesó procesos de transformación, pero cuestionó la forma en que se incorporaron las plataformas de transporte.

"Las aplicaciones son una muy buena herramienta, no lo discuto. Pero para entrar a una casa hay que entrar por la puerta y no por la ventana", sostuvo.

Según explicó, las ordenanzas que regulan el transporte público no fueron creadas con fines recaudatorios, sino para permitir un control sobre quién presta el servicio y bajo qué condiciones.

"La regulación no está para sacar dinero. Está para saber quién te lleva, cómo te lleva y brindar seguridad a los usuarios", afirmó.

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Cabral recordó que antes de habilitar su unidad debió cumplir con estudios psicofísicos, presentar certificados de antecedentes, modificar la documentación del vehículo y superar distintos controles administrativos. "A nosotros nos piden hasta el último papel para trabajar. Si falta un trámite, no podés salir a prestar servicio".

El impacto de las apps sobre el sector

Los representantes de los taxistas también advirtieron sobre las consecuencias que, aseguran, tuvo la expansión de las aplicaciones sobre la actividad.

Reviglio afirmó que alrededor de 3.000 licencias de taxis dejaron de operar en los últimos años, situación que afectó a miles de familias vinculadas al transporte.

Cabral, en tanto, sostuvo que hoy el sector compite con una cantidad muy superior de vehículos. "En Córdoba hay unas 2.600 unidades de taxi habilitadas y alrededor de 500 remises. Del otro lado hablan de cerca de 38.000 autos trabajando con aplicaciones. Es imposible competir en esas condiciones", expresó.

El caso del conductor atrincherado

Respecto del episodio que se viralizó durante un operativo municipal, ambos coincidieron en que la situación personal del conductor no debe eclipsar el cumplimiento de la normativa vigente.

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Cabral respaldó los controles realizados por la Municipalidad y sostuvo que quienes no completaron el proceso de inscripción previsto por la ordenanza se encuentran fuera del marco legal.

"Los controles se están haciendo bien. Se pidió un ordenamiento y un encuadramiento. Si una persona no se inscribió cuando correspondía, está fuera de la legalidad y es lógico que sea controlada", sostuvo.