Se agotaron las primeras entradas del Cosquín Rock 2027 en 10 minutos: cómo comprar y cuánto cuestan las restantes

El Cosquín Rock 2027 comenzó la venta de entradas para su próxima edición y la respuesta del público fue inmediata. Las dos primeras etapas de comercialización, denominadas "Yendo" y "Llegando", agotaron su disponibilidad apenas 10 minutos después de la apertura de la venta.

El tradicional festival se llevará a cabo los días 6 y 7 de febrero de 2027 en el Aeródromo Santa María de Punilla, donde volverá a reunir a miles de fanáticos de todo el país.

Cosquín Rock confirmó su regreso: fecha, preventa y cómo comprar las entradas

Qué entradas quedan disponibles para el Cosquín Rock 2027

Tras agotarse las primeras etapas, continúa habilitada la venta general con todos los medios de pago.

Los valores vigentes son: Abono General (etapa "Viajando"): $500.000, más cargo por servicio; Abono VIP Fanatic: $1.800.000, más cargo por servicio.

Por el momento, la compra de entradas se realiza exclusivamente a través de la plataforma oficial de Eden Entradas.

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Entre las novedades para esta edición, la organización confirmó que los clientes de BBVA podrán acceder al beneficio de hasta 12 cuotas sin interés durante todo el período de venta de entradas, y no únicamente en la preventa.

Cómo es el proceso de validación de la compra

Desde la organización recomendaron a quienes adquieran sus abonos completar previamente el registro en la plataforma oficial para agilizar el proceso de compra y elegir la modalidad de entrega de las pulseras, ya sea mediante envío o retiro en un punto habilitado.

Además, recordaron que cada compra deberá ser validada por el titular de la tarjeta utilizada. Para ello será necesario ingresar, dentro de un plazo máximo de 10 días, un código de seis dígitos que aparecerá en el homebanking de la entidad emisora. Ese código puede demorar hasta 72 horas hábiles en visualizarse, según el banco.