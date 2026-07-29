Conflicto por el agua: La Calera asegura que la Provincia facturó de más y reclama un saldo a favor de $1.000 millones

La Municipalidad de La Calera volvió a fijar su postura en el conflicto por el suministro de agua potable y responsabilizó al Gobierno de Córdoba por el origen de la deuda que mantiene enfrentadas a las partes. Según sostuvo, durante el período en que la Provincia administraba el servicio mayorista se le facturó al municipio un volumen superior al efectivamente recibido, generando un saldo a favor que supera los $1.000 millones.

De acuerdo con el informe difundido por la gestión del intendente Fernando Rambaldi, la diferencia surgió de una comparación entre el agua facturada y la realmente entregada durante once meses. Esa situación dio origen a los primeros reclamos por presunta sobrefacturación y derivó, posteriormente, en la instalación de un macromedidor por orden judicial para controlar el volumen suministrado.

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El municipio afirmó que ese crédito nunca fue reconocido tras el traspaso del servicio mayorista a Colón Punilla S.A. y aseguró que ese es el principal punto del conflicto. En ese sentido, remarcó que los fondos reclamados corresponden a los vecinos de La Calera y que la Provincia debe asumir la responsabilidad por lo ocurrido.

Desde la administración municipal también señalaron que cuentan con recursos para afrontar sus obligaciones, aunque consideran que primero debe reconocerse el dinero abonado en exceso. Por ese motivo, reiteraron la propuesta de compensar las deudas entre la Provincia, la empresa prestataria y el municipio, con el objetivo de resolver el conflicto y evitar que vuelva a verse afectado el suministro de agua.

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Además, convocaron a una reunión abierta con vecinos para el jueves 30 de julio a las 19 en el Centro Vecinal de barrio Villa El Diquecito, donde abordarán la situación del servicio y explicarán la posición del municipio en el conflicto.