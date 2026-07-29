El voto "anti" gana terreno: el rechazo al adversario domina el escenario electoral camino a 2027

El oficialismo conserva una ventaja competitiva de cara al próximo proceso electoral, pero la disputa está lejos de resolverse. Así lo muestra un informe nacional de Pulso Social, que ubica a Javier Milei al frente de la intención de voto, aunque advierte que el principal motor de la competencia ya no es la adhesión a los candidatos, sino el rechazo que generan sus adversarios.

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El relevamiento, realizado entre el 22 y el 26 de julio, analiza la coyuntura política, económica y social del país y concluye que la disputa electoral comienza a estructurarse sobre las denominadas "identidades negativas": el antimileísmo y el antikirchnerismo como principales motores de movilización electoral.

El informe sostiene que Javier Milei continúa encabezando la intención de voto en los distintos escenarios electorales evaluados. Sin embargo, aclara que aún existe un importante porcentaje de ciudadanos indecisos o alejados de las principales alternativas políticas, lo que deja margen para movimientos durante la campaña electoral.

Según el análisis de Pulso Social, la competencia continúa siendo abierta porque ni el oficialismo ni la oposición logran consolidar una mayoría claramente dominante. A pesar de que la evaluación del Gobierno nacional mantiene un saldo negativo, La Libertad Avanza conserva un núcleo de respaldo que la mantiene competitiva frente a cualquier escenario presidencial analizado.

El rechazo al adversario gana protagonismo

Uno de los principales hallazgos del estudio es que el voto por rechazo adquiere un peso similar o incluso superior al voto por identificación política.

Los datos muestran que el 26% de los consultados afirma que votaría al peronismo, mientras que el 24% lo haría por la continuidad de Javier Milei y La Libertad Avanza. Sin embargo, el informe destaca que un 17% asegura que, pese a no simpatizar con Milei, lo votaría para impedir el regreso del kirchnerismo. En sentido inverso, un 11% señala que apoyaría al peronismo únicamente para evitar la continuidad del actual Presidente.

Al sumar ambos segmentos, el universo potencial vinculado al oficialismo alcanza el 41%, mientras que el espacio peronista llega al 37%. Más allá de esa diferencia, los investigadores consideran que el dato central es que ninguno de los dos bloques consigue sostener su competitividad únicamente con adhesiones positivas.

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El estudio también identifica un segmento que podría resultar determinante en futuras elecciones. Se trata del 22% de los consultados que afirma que no votaría ni a Milei ni al kirchnerismo. Para Pulso Social, ese grupo representa el principal espacio de incertidumbre electoral y podría transformarse en la base de sustentación de una tercera alternativa política, siempre que logre ofrecer liderazgo, credibilidad y una propuesta diferenciada de la actual polarización.

El informe sostiene que existe una demanda por una opción superadora, aunque todavía no aparece una fuerza con suficiente volumen político para canalizar ese electorado.

Economía: predomina una visión negativa del presente

En el plano económico, la encuesta revela que continúa predominando una percepción negativa sobre la situación actual del país y sobre la economía personal de los argentinos.

No obstante, el trabajo detecta expectativas algo más optimistas respecto del futuro, especialmente entre quienes acompañaron electoralmente al oficialismo en 2023. Según los autores, este comportamiento confirma que la evaluación económica sigue estrechamente vinculada con la identidad política de los ciudadanos.

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Además de las variables políticas y económicas, el informe incorpora un apartado dedicado a fenómenos sociales y culturales vinculados al reciente Mundial de Fútbol. Entre sus principales conclusiones, destaca que la obtención del campeonato mundial continúa siendo percibida como un hecho de enorme trascendencia emocional para la gran mayoría de los argentinos. Asimismo, existe un fuerte respaldo social a la causa Malvinas y un amplio rechazo a definir a la Argentina como un país racista.

Los investigadores sostienen que estos resultados demuestran que, aun en un contexto de fuerte polarización política, persisten símbolos nacionales capaces de generar consensos ampliamente mayoritarios.

Un escenario de alta confrontación

Como conclusión, Pulso Social sostiene que la Argentina atraviesa una etapa de elevada polarización política, incertidumbre económica y fuerte sensibilidad frente a temas identitarios.

En ese contexto, anticipa que la campaña electoral tenderá a profundizar el voto útil y las identidades negativas, por lo que el resultado no dependerá únicamente de quién logre entusiasmar a más ciudadanos, sino también de quién consiga reducir sus niveles de rechazo y ampliar su convocatoria entre los sectores independientes y moderados.