El cerdo dejó de ser el "plan B": ya compite con la carne vacuna en precio, consumo y protagonismo

La histórica hegemonía de la carne vacuna en el plato nacional atraviesa un proceso de reconfiguración estructural. Lo que durante décadas se consideró un sustituto secundario o una materia prima relegada a la industria de los chacinados, hoy disputa metros en los exhibidores de las carnicerías y se consolida como un competidor a la par en el ritual del asado.

De acuerdo con las estimaciones de la Federación Porcina Argentina, el consumo per cápita ya quebró la barrera de los 20 kilos al año, una cifra que representa casi el triple de las métricas registradas dos décadas atrás. Esta metamorfosis del mercado combina presiones coyunturales de precios, una reestructuración de la oferta industrial y un cambio progresivo en la valoración nutricional del consumidor.

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El bolsillo se transformó en el principal catalizador de esta transición alimentaria. En el escenario actual de precios, el pechito de cerdo ronda los $8.944 por kilo y el pollo fresco los $4.822, frente a una carne vacuna que promedia los $18.564.

Ese distanciamiento entre ambas cadenas —que históricamente promediaba un 30%— experimentó un estiramiento crítico este año, ubicándose por encima del 120%. Durante febrero de 2026, la relación de intercambio llegó a permitir la compra de tres kilos de pechito de cerdo por el valor de un solo kilo de asado vacuno, un indicador que terminó de inclinar las decisiones de compra en los hogares.

"Ese diferencial permitió que el cerdo dejara de ser una compra ocasional para incorporarse de manera habitual a la mesa de los argentinos", analizó Agustín Seijas, director ejecutivo de la Federación Porcina Argentina.

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La tracción de la demanda provocó una adaptación acelerada en la estrategia de comercialización del sector. Cortes de volumen que antes se destinaban en forma casi exclusiva a la elaboración de embutidos comenzaron a ganar terreno como cortes frescos para el consumo diario.

Piezas como la nalga, la bola de lomo, la cuadrada, el cuadril y el carré se volvieron habituales en la oferta cotidiana, con las milanesas de cerdo asentadas como una alternativa estable. En el segmento de la parrilla, el pechito de cerdo se posicionó como el corte emblemático para reemplazar las tiras de vacuno en los encuentros familiares.

A este reacomodamiento comercial se le sumó un insumo de validación técnica. Un informe reciente elaborado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) determinó que la composición lipídica de la carne porcina resulta comparable a los ácidos grasos del aceite de oliva, además de aportar proteínas de alto valor biológico, minerales esenciales y creatina. Al respecto, Seijas remarcó que "la ciencia permite fundamentar el valor nutritivo del producto para que el consumidor elija opciones magras y saludables".

Una tendencia de dos décadas que se consolida

El fenómeno no responde a un pico estacional. Los registros de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca muestran que el consumo porcino saltó de 6,22 kilos por habitante en 2006 a 18,89 kilos en 2025, acumulando un crecimiento del 171% en veinte años hasta superar su nivel actual.

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El comportamiento relativo de los costos durante el último año terminó de profundizar la brecha. Datos de la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Carne de Cerdo (Caicha) señalan que en 2025 la carne vacuna registró un alza del 56,8%, superando holgadamente la inflación anual del 31,5%. En el mismo período, el cerdo avanzó un 29,4% y el pollo un 19,2%.

Ese desacople derivó en un repliegue histórico del vacuno, que retrocedió hasta los 47,3 kilos por habitante —su piso más bajo en dos décadas—, mientras la producción porcina capturó esa cuota de mercado, consolidando un cambio de hábitos que excede la coyuntura y rediseña la dieta local.