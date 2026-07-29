El Gobierno aprobó un nuevo RIGI para producir litio en Catamarca: inversión por u$s 709 millones

El Gobierno aprobó la incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de un nuevo proyecto destinado a la producción de litio en la provincia de Catamarca. La iniciativa estará a cargo de LIEX S.A. y prevé una inversión total de u$s 709 millones.

El proyecto se desarrollará en el Salar Tres Quebradas, conocido como Proyecto 3Q, ubicado en Fiambalá, en el sudoeste catamarqueño, y contempla la construcción y operación de una planta para producir carbonato de litio mediante un sistema de extracción directa.

Vaca Muerta suma otro proyecto al RIGI: Pampa Energía invertirá US$4.500 millones en Rincón de Aranda

La aprobación quedó formalizada este miércoles mediante la Resolución 1153/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Luis Caputo. La medida incorporó al régimen a la sucursal dedicada de LIEX, constituida como Vehículo de Proyecto Único.

Una planta para producir 40.000 toneladas anuales y 4400 puestos de trabajo

La iniciativa busca alcanzar una capacidad de producción de 40.000 toneladas de carbonato de litio por año. Para ello, la empresa deberá desarrollar la planta de procesamiento y toda la infraestructura asociada en las concesiones mineras Lodomar I, Lodomar II y Lodomar IV.

Según la información oficial, la inversión total prevista asciende a u$s 709 millones. De ese monto, la compañía declaró ante el RIGI u$s 594,1 millones en activos computables, es decir, las inversiones reconocidas dentro del régimen para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos.

El cronograma presentado por la empresa estimó el comienzo de la construcción para junio de 2026 y el inicio de la operación comercial para abril de 2029. Además, deberá invertir al menos u$s 415,6 millones durante los primeros dos años desde la aprobación: u$s 107,5 millones en el primero y u$s 308 millones en el segundo.

La resolución fijó el 30 de noviembre de 2027 como fecha límite para que LIEX cumpla con el monto mínimo de inversión exigido por el régimen. La adhesión formal del proyecto al RIGI fue establecida con fecha del 3 de julio de 2026.

El Gobierno proyectó que el emprendimiento generará 4.406 puestos de trabajo directos e indirectos entre las etapas de construcción y operación.

El plan de desarrollo de proveedores presentado por la empresa establece que el 60,26% del monto destinado a bienes, servicios y obras de infraestructura será contratado a proveedores locales. Ese porcentaje supera el mínimo de integración nacional requerido para acceder al régimen.

Vista Energy solicitó la adhesión al RIGI para un proyecto de US$ 5.800 millones en Vaca Muerta

La inversión también busca incrementar las exportaciones del sector minero. Una vez que la planta alcance su capacidad prevista, se estima que podrá generar ventas al exterior por alrededor de u$s 400 millones anuales.

De acuerdo con la documentación presentada, el Salar Tres Quebradas dispone de recursos suficientes para sostener más de 19 años de producción efectiva.

Los beneficios que recibirá LIEX

La incorporación al RIGI permitirá que el proyecto acceda a beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios. Entre ellos se encuentran la importación de determinados bienes de capital e insumos sin el pago de derechos, incentivos sobre el Impuesto a las Ganancias y un esquema gradual de libre disponibilidad de divisas provenientes de las exportaciones.

El régimen también concede estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria durante 30 años a los proyectos aprobados y contempla mecanismos específicos para la resolución de posibles controversias.

En el caso de LIEX, el Ministerio de Economía aprobó el listado de mercaderías que podrán importarse bajo las franquicias previstas por la Ley Bases. También instruyó a ARCA para que otorgue una CUIT especial al vehículo del proyecto y al Banco Central para que aplique los incentivos cambiarios correspondientes.

La Secretaría de Minería quedará a cargo de fiscalizar el cumplimiento del plan de inversión y de las obligaciones asumidas por la compañía.

El litio gana espacio dentro del RIGI

La nueva aprobación refuerza el peso de la minería dentro del régimen creado por la Ley Bases. El RIGI tiene como objetivos atraer inversiones de gran escala, aumentar las exportaciones, generar empleo y brindar estabilidad regulatoria a proyectos considerados estratégicos.

Hasta junio, el Gobierno había informado 16 proyectos aprobados, con inversiones comprometidas por u$s 29.892 millones y una estimación de 54.495 empleos directos e indirectos. En paralelo, otros 25 proyectos permanecían bajo evaluación, por más de u$s 111.000 millones.

La energía y la minería concentran la mayor parte de las iniciativas presentadas. Dentro del sector minero, el litio fue uno de los primeros segmentos en obtener aprobaciones, mientras que los proyectos de cobre reúnen una porción significativa de las inversiones todavía pendientes de resolución.

Con la incorporación de LIEX, Catamarca suma una nueva iniciativa orientada a ampliar la capacidad productiva y exportadora del litio, uno de los minerales considerados centrales para la fabricación de baterías y el proceso global de transición energética.

lr