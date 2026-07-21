Vaca Muerta suma otro proyecto al RIGI: Pampa Energía invertirá US$4.500 millones en Rincón de Aranda

El Ministerio de Economía anunció la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del Proyecto Rincón de Aranda, una nueva iniciativa que prevé una inversión total de u$s4.500 millones para producir hidrocarburos en Neuquén.

“Es una herramienta muy poderosa la del RIGI, pero evidentemente no lo estamos viendo en el desembolso”

La autorización fue anunciada este martes 21 de julio mediante una publicación en la cuenta de la red social X del Ministerio de Economía. De esta manera, el Gobierno confirmó que el emprendimiento cumple con los requisitos de estabilidad y previsibilidad exigidos por el régimen. “El proyecto invertirá más de u$s4.500 millones y permitirá la exportación de u$s17.000 millones”, se destacó en el posteo que realizó el ministerio en la red social.

Por otro lado, desde Economía se destacó que este nuevo RIGI alcanzará esos niveles de producción “a partir de la producción de 305 millones de barriles de petróleo durante sus 30 años de duración”.

Cuáles son los objetivos del Proyecto Rincón Aranda

La medida fue publicada en el Boletín Oficial, mediante la Resolución 1025/2026, con la firma del Jefe del Palacio de Hacienda, Luis Caputo. En la misma se detalló cuales serán los objetivos que buscarán llevar adelante con este nuevo proyecto, en donde se enumeraron los siguientes tres puntos:

El RIGI, el Súper RIGI y Argentina como eje de la IA son hasta ahora polvo en el viento

1 - La explotación de nuevos pozos hidrocarburíferos en el área RDA;

2 - El desarrollo, operación y/o prestación del servicio de tratamiento, procesamiento, almacenamiento y transporte del petróleo, gas natural y agua extraídos por PAMPA ENERGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA - SUCURSAL DEDICADA PROYECTO RDA del área RDA y/o prestados a terceros, y la disposición final del agua, incluyendo la construcción y operación de plantas, oleoductos y gasoductos.

3 - La exportación y/o comercialización de los hidrocarburos y sus derivados obtenidos de la explotación de los nuevos pozos a desarrollarse en el área RDA.

Por otro lado, en la Resolución se explicó que, durante el primer y segundo año, el Vehículo de Proyecto Único (VPU) “deberá acreditar haber completado un monto de inversión en activos computables igual o superior al veinte por ciento (20 %) del monto de inversión mínima.

Además, se estableció que la fecha límite para el cumplimiento del monto de inversión mínima correspondiente a la categoría Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP) es el 1° de julio de 2031.

El proyecto 21 también fue para Vaca Muerta

Hace una semana, el martes 14 de julio, el Ministerio de Economía anunció la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del Proyecto de la Sucursal Dedicada de Liex S.A., una nueva iniciativa minera que prevé una inversión total de u$s709 millones para producir carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, en Fiambalá, provincia de Catamarca.

La autorización fue anunciada mediante una publicación en la cuenta de la red social X del ministro Luis Caputo. De esta manera, el Gobierno confirmó que el emprendimiento cumplió con los requisitos de estabilidad y previsibilidad exigidos por el régimen.

“El proyecto contempla una inversión total u$s709 millones para la construcción y operación de una planta con capacidad para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio”, destacó el Jefe de Hacienda en su posteo.

Caputo anunció el proyecto número 21 del RIGI: u$s709 millones de inversión para producir carbonato de litio

Por otro lado, Caputo destacó que este nuevo RIGI “generará 4.406 puestos de trabajo directos e indirectos, entre las etapas de construcción y operación”, luego agregó que “los estudios presentados indican que existen recursos suficientes para sostener más de 19 años de producción efectiva y que su exportación generará ingresos estimados en alrededor de USD 400 millones por año”.

GZ / lr