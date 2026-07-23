Milagro en la montaña: cuatro mineros fueron rescatados después de pasar tres noches atrapados en la nieve

Un verdadero milagro ocurrió en la zona del Salar del Hombre Muerto, en la puna de Catamarca. Cuatro mineros fueron rescatados con vida este miércoles tras haber permanecido atrapados durante tres noches a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar, en medio de un feroz temporal de nieve con temperaturas que alcanzaron los -27 °C.

Los hombres, que se encontraban en diferentes puntos de un área cubierta por hasta cuatro metros de nieve, fueron trasladados de urgencia al hospital de Antofagasta de la Sierra. Ingresaron con cuadros de hipotermia y uno de ellos con principio de congelamiento, aunque las autoridades confirmaron que todos evolucionan favorablemente.

Teléfono satelital y una fogata: la clave del rescate

Según informó la agencia NA, los operarios buscaron refugio inicialmente en la camioneta en la que viajaban. Sin embargo, cuando el vehículo quedó prácticamente sepultado, se vieron obligados a abandonarlo.

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Para sobrevivir, encendieron una fogata y caminaron en busca de señal para utilizar un teléfono satelital con escasa batería. Esa llamada fue determinante para que las brigadas lograran geolocalizarlos y coordinar el operativo de hallazgo.

Temporal de nieve en Mendoza: rescataron a 23 personas atrapadas en alta montaña

Del despliegue participaron cerca de 60 personas, entre bomberos, policías, personal de Vialidad Provincial, trabajadores de la minera Río Tinto, operarios contratistas y vecinos de la zona.

"Fue un milagro", sintetizó uno de los bomberos tras culminar las tareas. El rescatista describió las condiciones extremas del operativo, marcado por intensas ráfagas de viento y acumulación de nieve que bloquearon los accesos terrestres durante días.

Exigen investigar las medidas de seguridad

A pesar del desenlace positivo, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) exigió una investigación exhaustiva sobre los protocolos de seguridad. El gremio busca determinar si se cumplieron los pasos correspondientes, dado que existían alertas meteorológicas previas que anticipaban la crudeza del temporal.

Por su parte, aunque la empresa Río Tinto cuenta con un plan de contingencia para emergencias climáticas, las autoridades locales señalaron que la magnitud del fenómeno meteorológico superó cualquier previsión.

Una pareja fue rescatada en Santa Cruz: sobrevivió 44 horas varada en la nieve a -22 °C

En tanto, en Santa Cruz también se vivió un frío extremo con intensas nevadas que complicaron el tránsito en las rutas, donde varias personas debieron ser rescatadas tras pasar días atrapadas. Fue el caso de una pareja que permaneció 44 horas varada a la espera de ser auxiliada. Se trata de José Guillermo Bilbao y Noelia Gissella Siares, quienes el sábado a las 9 de la mañana, pese a las advertencias meteorológicas, salieron a buscar a sus animales: 250 ovejas y 15 caballos que están bajo su cuidado. A bordo de una Toyota Hilux se dirigían hacia la ciudad en un trayecto de 130 kilómetros, pero al encontrar el camino principal bloqueado decidieron tomar una ruta alternativa cerca del Cerro Piedra.

Luego de avanzar apenas siete kilómetros en dos horas, el vehículo despistó y quedó anclado en la nieve. Bilbao intentó liberar la camioneta por sus propios medios sin éxito. De todas formas, mientras aguardaban la llegada de ayuda, comenzó a despejar la acumulación alrededor del rodado: "Tenía miedo de que se levantara viento y tapara la camioneta", explicó en diálogo con TN.

Para contrarrestar las temperaturas de hasta -22 °C, la pareja encendía y apagaba el motor por lapsos cortos para racionar el combustible y mantener la calefacción. El rescate llegó finalmente en la madrugada del lunes, cuando solo les quedaba un cuarto de tanque.

El hombre declaró que nunca perdieron la calma y que mantuvieron el contacto con su familia gracias a un equipo de Starlink. También destacó que escucharon la final del Mundial de Argentina-España para mantenerse entretenidos durante la espera y resaltó la templanza de su pareja: "Teníamos agua, pero no alimentos sólidos... mi compañera tuvo mucho temple".

La alarma la dio el hermano de Bilbao al constatar que no habían regresado. El sábado por la tarde contactó a las autoridades, pero los primeros intentos de asistencia fracasaron por las inclemencias del terreno y las constantes nevadas. El domingo, los rescatistas se toparon con otra joven pareja atrapada y la auxiliaron creyendo que se trataba de Bilbao y Siares, lo que postergó la localización de los verdaderos damnificados por unas horas más.

Finalmente, cerca de las 4:30 de la madrugada del lunes, un operativo conjunto entre Vialidad Provincial, Gendarmería Nacional, el Grupo de Operaciones Especiales de Rescate (GOER) y la Policía de Santa Cruz logró concretar el salvamento.

A pesar de la prolongada exposición al frío extremo, ambos fueron hallados en buen estado general de salud y no requirieron atención médica de urgencia.

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