Temporal de nieve en Mendoza: rescataron a 23 personas atrapadas en alta montaña

Un intenso temporal de nieve en la alta montaña mendocina obligó a las autoridades locales a desplegar, durante las últimas horas, una serie de operativos de emergencia para rescatar a 23 personas que habían quedado atrapadas en la zona. El procedimiento fue llevado a cabo con éxito por equipos de rescate locales, quienes debieron actuar de urgencia ante el riesgo extremo que corrían los montañistas debido a las drásticas condiciones climáticas y la nula visibilidad provocada por el fenómeno del "viento blanco".

Las tareas de evacuación se activaron luego de que las intensas nevadas —que comenzaron el pasado miércoles y ya acumulan más de tres metros de nieve en un registro histórico— bloquearan por completo los accesos y refugios de la cordillera. Con el objetivo de salvaguardar las vidas de quienes se encontraban varados, los brigadistas desafiaron las extremas temperaturas y lograron socorrer y poner a salvo a la totalidad de los afectados en distintos puntos estratégicos de la región.

Operativos de evacuación en Puente del Inca, Horcones y Penitentes

Según confirmaron las autoridades y supo la agencia Noticias Argentinas, el procedimiento más importante se concentró en la localidad de Puente del Inca, ubicada a 190 kilómetros al oeste de la ciudad de Mendoza, donde fueron asistidas doce personas.

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En paralelo, las células de rescate diversificaron sus tareas en otras áreas críticas de la alta montaña: en Horcones fueron rescatadas cinco personas; en Penitentes, cuatro; y en Las Cuevas se logró evacuar a otras dos. En cada uno de los casos, los especialistas debieron afrontar una rigurosa cortina de viento blanco que dificultaba notoriamente la orientación y el avance terrestre, logrando de todas formas un resultado exitoso.

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Alerta meteorológico y antecedentes en la Ruta Nacional 7

El panorama climático en la región continúa siendo sumamente complejo. Los reportes oficiales advierten que el pronóstico para los próximos días anuncia condiciones similares que podrían extenderse hasta fines de este mes.

Por este motivo, las autoridades solicitaron a la población y al turismo extremar las medidas de precaución, enfatizando la necesidad de evitar estrictamente la circulación vehicular en toda la zona cercana a la cordillera.

Este preocupante escenario se suma a los eventos de la semana pasada, cuando el Grupo Especializado en Alta Montaña de Gendarmería Nacional tuvo que intervenir en las inmediaciones del Cerro Penitentes. En dicha ocasión, los efectivos localizaron y rescataron con éxito a otros cuatro andinistas que se encontraban varados a la altura del kilómetro 1.212 de la Ruta Nacional Número 7, lo que demuestra la persistencia del peligro en la región fronteriza.

MEG / EM