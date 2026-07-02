Histórica nevada en Mar del Plata: el club Kimberley sorprendió con un entrenamiento bajo la nieve

Pese a que Mar del Plata amaneció cubierta de nieve, el Club Atlético Kimberley decidió no suspender las actividades programas y llevo adelante un entrenamiento bajo la intensa nevada que cubrió todo el terreno de juego. Al culminar la práctica matutina, "El Dragón" se convirtió en el centro de atención tras difundirse los videos y las imágenes captadas.

El video, publicado por las cuentas oficiales del club, muestran a los futbolistas realizando ejercicios de velocidad y pasadas físicas en una superficie totalmente blanca. La rigurosidad del clima no impidió que el cuerpo técnico ejecutará la planificación del día.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la fisionomía del predio deportivo. El contraste de las camisetas tradicionales del club con el manto blanco generó un fuerte impacto visual.

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Durante la grabación compartida por el club maplatense, se puede observar cómo los jugadores se desplazan con dificultar debido a a acumulación de nieve sobre el césped. A pesar de las bajas temperaturas, el plantel mantuvo la intensidad en cada ejercicio.

El aire polar en Mar del Plata

El mes de julio llegó con nevadas a Mar del Plata, donde se registraron temperaturas bajo cero. Durante la mañana el jueves se empezaron a circular vides en redes sociales de usuarios sorprendidos por este fenómenos climático que pinto de blanco a la ciudad costera.

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Minutos antes de las 8:00, el termómetro marcó -1 grado y -3,4 se sensación térmica en la ciudad balnearia. El pronóstico apenas alcanzó los 7°C, acompañado de lluvias durante gran parte del día.

En otras zonas como Necochea y Miramar cayeron pequeñas piedras de granizo. No se descarta que en las próximas horas se registre nieve en estas localidades, ya que las temperaturas rondarán entre 1 y 2 grados.