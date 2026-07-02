El impacto de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue cobrándose nombres de peso en los bancos de los suplentes de las distintas selecciones sudamericanas. Luego de la dolorosa derrota sufrida ante México, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) emitió un comunicado oficial en el que confirmó la conclusión del contrato del director técnico argentino Sebastián Beccacece al frente de la Selección Nacional. La caída ante el combinado azteca precipitó el final de un ciclo que, a pesar de su desenlace en el torneo ecuménico, había despertado grandes ilusiones entre los fanáticos de La Tri.

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El fin de un ciclo y el agradecimiento institucional

La cúpula dirigencial del fútbol ecuatoriano decidió cortar el vínculo de manera inmediata, decretando que junto al estratega rosarino también culmina la labor de todo su cuerpo técnico, el cual lo acompañó durante el proceso de preparación y competencia en el certamen global.

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Según se detalla en el documento oficial compartido por la entidad, la federación expresó un profundo agradecimiento al profesor Beccacece y a sus colaboradores directos por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados a lo largo de todo este ciclo de trabajo.

La cúpula dirigencial del fútbol ecuatoriano decidió cortar el vínculo de Sebastián Beccacece de manera inmediata

La salida se da en un clima de profunda reestructuración futbolística para el país, que ahora deberá salir a buscar un reemplazante de cara a los próximos compromisos internacionales. Desde la entidad matriz del fútbol de Ecuador destacaron que, bajo la conducción táctica del cuerpo técnico saliente, el equipo logró completar una eliminatoria sólida y cumplió con el objetivo primordial de representar al país en la Copa del Mundo, deseándoles el mayor de los éxitos en los desafíos profesionales que se les presenten en el futuro inmediato.

El balance de la gestión de Beccacece en La Tri

A pesar del amargo desenlace en la competencia más importante del planeta, el ciclo del entrenador argentino dejó aspectos positivos que la propia dirigencia se encargó de poner en valor en el cierre de su etapa. Durante su permanencia en el cargo, el cuerpo técnico logró armar un plantel competitivo que exhibió un rendimiento regular y firme durante todo el proceso clasificatorio sudamericano, devolviéndole al seleccionado una identidad de juego colectiva que le permitió competir de igual a igual ante las potencias continentales.

Los altos mandos de la federación confirmaron que el ciclo cumplió con creces la meta de instalar nuevamente el nombre de Ecuador en la escena internacional al asegurar el boleto directo hacia la cita de 2026.

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Sin embargo, las exigencias de los resultados inmediatos en la fase de eliminación y el desgaste posterior a la caída frente al conjunto mexicano terminaron pesando más a la hora de realizar el balance final, obligando a las autoridades a disolver el contrato de común acuerdo para iniciar una nueva etapa de cara al próximo proceso mundialista.

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