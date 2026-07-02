La increíble premonición de Diego Maradona sobre el Mundial 2026 y las pausas para la publicidad

El legado de Diego Armando Maradona sigue sumando capítulos que bordean lo místico, incluso años después de su partida. En el marco del Mundial 2026, una vieja declaración de "El Diez" volvió a cobrar una vigencia asombrosa, transformándose en una predicción exacta de cómo se desarrollaría la actual cita en Estados Unidos, México y Canadá.

En 2018, durante la emisión de su programa De Zurda junto al periodista Víctor Hugo Morales, el astro argentino se animó a vaticinar el espíritu comercial que rodearía al torneo norteamericano, lanzando una frase que en su momento generó risas pero que hoy es una realidad absoluta dentro de las transmisiones televisivas.

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La predicción de los cuatro tiempos y el negocio publicitario

Maradona había asegurado casi una década atrás que los organizadores buscarían la manera de fraccionar los encuentros para maximizar las ganancias: "Los americanos querrán cuatro tiempos de 25 minutos cada uno por la publicidad. 100 minutos teníamos que jugar", disparó "Pelusa" en aquella oportunidad.

Casi una década después, el torneo actual incorporó de manera formal las pausas de hidratación obligatorias debido a las extremas temperaturas que se registran en varias de las sedes de los Estados Unidos. Aunque la justificación oficial prioriza la salud de los futbolistas ante el calor extremo, el efecto colateral directo fue la extensión de los partidos más allá de los 100 minutos de juego neto.

Esta alteración en la dinámica del juego abrió una ventana comercial perfecta y sin precedentes para los broadcasters y patrocinadores. Cada parón técnico se convirtió de inmediato en un espacio de altísimo valor publicitario, cumpliendo al pie de la letra lo que el capitán argentino había anticipado.

Diego no ocultaba su profundo escepticismo sobre la elección de la sede y el formato de co-organización, manifestando en aquel entonces su descontento con la falta de pasión futbolística que, a su criterio, caracterizaba a los países anfitriones del norte del continente.

Las duras críticas de Maradona a la organización conjunta

Más allá de la estructura de los partidos y los minutos dedicados a las tandas comerciales, el histórico futbolista también había aprovechado ese espacio en 2018 para cuestionar con dureza la designación de los tres países organizadores. En particular, sus dardos apuntaron hacia el territorio azteca al afirmar de manera polémica que con ese Mundial salía ganando México, cuando desde su perspectiva no lo merecía.

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En esa misma línea de pensamiento, argumentó que el seleccionado mexicano solía quedarse rápidamente fuera de la competencia al enfrentar a potencias tradicionales de Europa o Sudamérica. El tiempo terminó dándole una precisión llamativa a sus declaraciones, las cuales hoy resuenan con una fuerza inesperada entre los analistas y fanáticos que siguen el día a día del certamen.

La mirada de Maradona sobre el negocio del fútbol, la pérdida de la esencia deportiva frente a las demandas de los mercados norteamericanos y la reconfiguración de los tiempos de transmisión demostraron que, incluso pensando a largo plazo, el ídolo popular mantenía una lectura sumamente lúcida sobre los hilos que mueven al deporte rey a nivel global.

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