Vista Energy solicitó la adhesión al RIGI para un proyecto de US$ 5.800 millones en Vaca Muerta

Vista Energy anunció hoy la presentación de la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el desarrollo del bloque Bandurria Norte, en Vaca Muerta, un proyecto que prevé una inversión de 5.800 millones de dólares.

Bandurria Norte tiene 26.500 acres y es operado por Vista, que tiene el 100% de participación.

Caputo anunció el proyecto número 21 del RIGI: u$s709 millones de inversión para producir carbonato de litio

El proyecto contempla la perforación y compleción de 332 nuevos pozos en Vaca Muerta, con el objetivo de alcanzar una producción aproximada de 50.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d).

Además, prevé inversiones en infraestructura para el tratamiento y transporte de la producción de petróleo y gas, entre ellas una batería con capacidad para procesar alrededor de 40.000 barriles de petróleo, una estación compresora, oleoductos y gasoductos, entre otras obras.

Con este paso, Vista busca desarrollar un bloque que actualmente no cuenta con pozos en producción y que, además, sería el primero fuera del hub operativo de la compañía.

“Es una herramienta muy poderosa la del RIGI, pero evidentemente no lo estamos viendo en el desembolso”

El proyecto se enmarca en la estrategia de crecimiento de Vista, que consolidó su escala en Vaca Muerta, y se posicionó como el principal productor independiente de petróleo y máximo exportador de crudo del país.

Hasta el momento, la compañía invirtió aproximadamente 7.000 millones de dólares en la Argentina; produce más de 160.000 boe/d; y exporta más del 70% de su producción de petróleo.

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