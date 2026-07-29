Avance de privatizaciones: el Gobierno estableció el proceso para la venta de varias empresas públicas

Este miércoles 29 de julio entró en vigencia el nuevo procedimiento de inscripción para participar en las subastas públicas vinculadas a las privatizaciones previstas en la Ley Bases y la Ley de Reforma del Estado N°23.696. La medida fue lanzada en el marco del plan de modernización y simplificación burocrática impulsado por el Gobierno nacional.

Las nuevas condiciones que deberán ser cumplidas por los eventuales oferentes para ser parte del proceso fueron dispuestas por la titular de la Oficina Nacional de Contrataciones, Agustina Rocío Brichetti, a través de la Disposición N°52/2026 publicada en el Boletín Oficial.

"Los interesados en participar de las subastas públicas tendientes a materializar las privatizaciones, efectuadas en la plataforma SUBAST.AR, deberán previamente inscribirse en el módulo denominado 'Privatizaciones Leyes Nros.27.742 y 23.696'", se especificó en la normativa sobre el módulo que se encuentra en la web CONTRAT.AR.

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Las autoridades establecieron también que aquellos interesados ya inscriptos en el módulo específico para privatizaciones tendrán permitido participar en las subastas públicas del sistema SUBAST.AR. El mencionado proceso ya había sido aprobado por la Disposición N°29 del 8 de agosto de 2025.

A su vez, el texto oficial indicó que los inscriptos como Concesionarios Ley N°17.520, según el procedimiento aprobado por la Disposición N°84 del 14 de noviembre de 2024, podrán participar en las subastas de privatización que sean convocadas bajo el marco de las Leyes N°27.742 y N°23.696.

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La Disposición también aclaró que aquellos interesados en el sistema SUBAST.AR deberán declararse como oferentes en dicha plataforma. Para cumplir con este requisito deben ingresar a la plataforma COMPR.AR e ingresar a la sección de "Subasta Pública" y registrarse con los datos requeridos.

Aquellos interesados que formen parte del Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) y ya hayan cumplido con la inscripción y validación en el módulo de privatizaciones, se encontrarán eximidos de la obligación de declararse como oferentes en SUBAST.AR, según indicó el texto.

Como último punto, las autoridades indicaron que el usuario designado como Administrador Legitimado en SUBAST.AR y/o validado en COMPR.AR deberá coincidir con aquel designado y validado en el módulo correspondiente de CONTRAT.AR. Este punto será tenido en cuenta al momento de la inscripción o la última actualización de datos para inscribirse como participante en privatizaciones o como concesionario bajo la Ley N°17.520.

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La nueva normativa fue publicada en el marco de la privatización de empresas estatales impulsada por el Gobierno, donde el ministro de Economía, Luis Caputo, proyectó ingresos por más de USD 2.000 millones a través de la venta de activos públicos para lo que resta del mandato del presidente Javier Milei.

Hasta el momento, el titular de la cartera de Economía confirmó que ya se materializó la venta de Transener, mientras que la de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) ya cuenta con fechas y procedimientos definidos para avanzar. La venta de las termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano son otras que podrían privatizarse a fines de 2026 o en 2027.

AS.