El Gobierno dio un nuevo paso en el proceso de concesión de rutas nacionales al abrir las ofertas económicas correspondientes a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que contempla más de 3.900 kilómetros de corredores viales bajo un esquema de inversión completamente privada.

La decisión quedó oficialmente plasmada en la Resolución 1024/2026, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicada este martes en el Boletín Oficial.

Este miércoles Caputo, informó en sus redes que esta fase del proceso licitatorio comprende ocho tramos ubicados en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza.

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Según destacó el funcionario, se trata de corredores considerados estratégicos para la producción, el comercio, el turismo y la integración regional. La iniciativa forma parte del programa oficial para concesionar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales por las que circula alrededor del 80% del tránsito del país.

“Más inversión privada, más eficiencia y mejores rutas para los argentinos”, sostuvo Caputo al comunicar la apertura de las propuestas económicas.

Cuáles son las rutas incluidas y sus respectivos tramos

La Etapa III está dividida en ocho corredores.

El Tramo Centro comprende 681 kilómetros de las rutas nacionales 9, 19 y 34, mientras que el Tramo Mesopotámico incluye 276 kilómetros de las rutas 12 y 18.

El Tramo Centro-Norte abarca 536 kilómetros de la Ruta Nacional 34. A su vez, el Tramo Noroeste comprende 596 kilómetros de las rutas 9, 34, 66, 1V66 y A-016.

En la región del Litoral se concesionarán 547 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 16, mientras que el Tramo Noreste contempla otros 456 kilómetros sobre las rutas 12 y 105.

El Tramo Chaco-Santa Fe alcanza 497 kilómetros de la Ruta Nacional 11.

Finalmente, el Tramo Cuyo comprende 329 kilómetros de la Ruta Nacional 7, uno de los principales corredores logísticos del oeste argentino.

Las empresas que compiten por quedarse con los ocho corredores

El Ministerio de Economía precalificó a 22 oferentes que presentaron 50 propuestas para los ocho tramos de la Etapa III.

Entre las compañías habilitadas figuran CPC, que ofertó por todos los corredores, la UTE conformada por José Chediack y Benito Roggio e Hijos, Panedile Argentina, Cartellone, Paolini y otras constructoras nacionales. La apertura de los sobres económicos permitirá definir cuáles quedaron mejor posicionadas para administrar los 3.900 kilómetros de rutas bajo un esquema sin subsidios estatales y con compromisos de inversión y mantenimiento.

El gobierno apunta a un esquema financiado por privados

El modelo impulsado por el Gobierno prevé que la operación, el mantenimiento y las inversiones necesarias queden a cargo de los concesionarios privados, sin financiamiento directo del Estado nacional.

La apertura de las ofertas económicas representa una de las instancias centrales de la licitación, ya que permitirá evaluar las propuestas presentadas por las empresas interesadas en administrar cada corredor.

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Una vez adjudicados los contratos, los operadores deberán hacerse cargo de las obras, el mantenimiento de las calzadas y la prestación de los servicios viales establecidos en los pliegos.

El Gobierno sostiene que el esquema permitirá mejorar el estado de las rutas, acelerar las inversiones y reducir la participación estatal en la gestión directa de la infraestructura vial.

La Etapa III se suma a las fases anteriores de la Red Federal de Concesiones, con las que la administración nacional busca reorganizar el sistema de corredores viales y ampliar la participación privada en una red clave para el traslado de personas y mercaderías.

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