Actitud "lamentable" y "absolutamente grosera": la respuesta del vicepresidente de Brasil a los insultos de Milei contra Lula

El vicepresidente de Brasil, Gerardo Alckmin, como “lamentable” que el presidente argentino Javier Milei haya insultado a su par Lula da Silva, durante la visita para apoyar a Flavio Bolsonaro.

Sostuvo que esa actitud ”absolutamente grosera" es perjudicial para la Argentina.

“Mire, es lamentable que el presidente de un país vecino, amigo, que incluso forma parte del Mercosur, perjudique a su propio país“, manifestó Alckmin ante la prensa brasilera durante un evento en San Pablo.

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Consideró que “un presidente no debe involucrarse en las elecciones de otro país” ni “inmiscuirse en sus asuntos internos” y resaltó que Brasil es el mayor comprador y socio comercial de Argentina y que los insultos de Milei contrastan con el “momento óptimo” que atraviesa el Mercosur.

Con los días fue escalando un conflicto diplomático que comenzó el sábado durante el paso del jefe de Estado por San Pablo, donde se reunió con el principal rival de Lula en las elecciones del próximo 4 de octubre.

Milei le apuntó al presidente brasileño al llamarlo “ladrón” y “presidiario”, sin mencionarlo explícitamente.

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