La razón por la cual 35.000 personas se oponen a que el alcalde de Nueva York vaya al acto que conmemorará el ataque a las Torres Gemelas

Aproximadamente 35.000 personas, en su mayoría familiares de las víctimas del atentado del 11 de septiembre de 2001, firmaron una solicitud pidiendo que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, no participe de la conmemoración que se hará en esa fecha al cumplirse 25 años de los ataques contra las Torres Gemelas.

La Agencia Noticias Argentinas (NA) informa que esta iniciativa fue presentada por Giovanni Galante, un vecino de la ciudad que perdió a su mujer en esta tragedia, a través de la plataforma Change.org, por el origen musulmán del funcionario.

El ataque contra las Torres Gemelas

El texto señala que “este aniversario es un momento de recuerdo basado en los valores estadounidenses compartidos: respeto por las víctimas, reconocimiento de la gravedad de los ataques y un claro rechazo a las ideologías que contribuyeron a dicha violencia”.

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En ese contexto, Galante les pidió a los organizadores que piensen si la presencia de Mamdani “se alinea con la intención de la ceremonia y las expectativas de las familias más directamente afectadas por la tragedia. Para las familias de las víctimas del 11-S, este no es simplemente un acto público, sino un día de duelo profundamente personal”.

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Y agregó: “La presencia de personas cuyas palabras o vínculos se perciben como contradictorios con el solemne propósito del evento corre el riesgo de desviar la atención de ese objetivo y causar un dolor adicional”.

Mamdani afirmó, en declaraciones hechas a la cadena CBS, que, pese a estos cuestionamientos, asistirá a la ceremonia. “Con orgullo honraré a las familias, a los supervivientes y a los socorristas que quedaron marcados para siempre por ese horrible ataque terrorista, estando a su lado en la conmemoración del 11 de septiembre, nunca olvidaremos el día solemne que sentimos todos los que llamamos a esta ciudad nuestro hogar”, remarcó el alcalde de Nueva York.

Zohran Mamdani

Qué sucedió el 11 de septiembre de 2001

Una veintena de terroristas suicidas, supuestamente vinculados al grupo Al Qaeda, en ese momento liderado por Osama Bin Laden, secuestraron cuatro aviones, dos de los cuales estrellaron contra las Torres Gemelas.

Estos ataques provocaron casi 3.000 víctimas, y generó, A partir de ese momento, un control mucho más estricto en aeropuertos, fronteras y aduanas.

HM