miércoles 29 de julio de 2026
INTERNACIONAL
Mensaje del Sumo Pontífice

Papa León XIV: "La alegria no se encuentra scrolleando sin fin en las redes sociales"

El Papa advirtió sobre el uso de dispositivos electrónicos y llamó a priorizar los vínculos humanos, la fe y la familia sobre la obsesión sobre las redes sociales.

León XIV
León XIV | Captura X
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El papa León XIV advirtió este martes en un mensaje difundido por Vatican News sobre los peligros del uso desmedido de la tecnología y afirmó que la felicidad auténtica no se halla en el consumo digital.

El pontífice reflexionó sobre la búsqueda del bienestar en tiempos complejos: "¿Es realmente posible tener alegría en circunstancias tan difíciles?, podríamos preguntarnos", planteó.

En ese contexto, el Sumo Pontífice cuestionó la hiperconectividad cotidiana y el tiempo vertido en las plataformas virtuales. "La alegría de la que hablaba San Francisco no se puede encontrar a través de dispositivos electrónicos, pasando horas frente a una pantalla, o desplazándose sin fin en las redes sociales todos los días", aseveró.

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El líder eclesial sostuvo que el hábito de la navegación continua priva a las personas de vivencias esenciales para el desarrollo personal y comunitario. "Estas actividades a menudo desperdician un tiempo precioso que podría usarse para momentos de oración silenciosa, para cultivar amistades auténticas, pasar tiempo de calidad con la familia, aprender más sobre nuestra fe, estudiar o practicar deportes", detalló.

Asimismo, León XIV enumeró otras conductas nocivas de la sociedad contemporánea que desvían el sentido verdadero de la existencia humana. "La alegría nunca debe buscarse a través del uso de drogas, el abuso del alcohol, la promiscuidad, las relaciones superficiales, la obsesión por nuestra imagen o cualquier tipo de comportamiento dañino", advirtió.

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El pontífice extendió su crítica a la valoración excesiva de los bienes terrenales y del prestigio social como vías para la satisfacción plena. "Sorprendentemente, tampoco se puede encontrar en bienes como la riqueza, la belleza, la fama o incluso la salud, porque un día dejaremos todo esto atrás", enfatizó.

Para finalizar su mensaje, la máxima autoridad de la Iglesia Católica remarcó que únicamente los valores espirituales perduran a lo largo del tiempo. "Solo el amor de Dios puede proporcionarnos una alegría verdadera y perfecta", concluyó el Sumo Pontífice.

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Con estas declaraciones, el Santo Padre renovó su llamado a un uso consciente de la tecnología y a la preservación del encuentro personal en el mundo contemporáneo.

La intervención papal se suma a los reiterados llamados de la Santa Sede por un compromiso más ético frente al avance de las plataformas digitales en la vida cotidiana.

BGD

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