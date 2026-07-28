Papa León XIV: "La alegria no se encuentra scrolleando sin fin en las redes sociales"

El papa León XIV advirtió este martes en un mensaje difundido por Vatican News sobre los peligros del uso desmedido de la tecnología y afirmó que la felicidad auténtica no se halla en el consumo digital.

El pontífice reflexionó sobre la búsqueda del bienestar en tiempos complejos: "¿Es realmente posible tener alegría en circunstancias tan difíciles?, podríamos preguntarnos", planteó.

En ese contexto, el Sumo Pontífice cuestionó la hiperconectividad cotidiana y el tiempo vertido en las plataformas virtuales. "La alegría de la que hablaba San Francisco no se puede encontrar a través de dispositivos electrónicos, pasando horas frente a una pantalla, o desplazándose sin fin en las redes sociales todos los días", aseveró.

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El líder eclesial sostuvo que el hábito de la navegación continua priva a las personas de vivencias esenciales para el desarrollo personal y comunitario. "Estas actividades a menudo desperdician un tiempo precioso que podría usarse para momentos de oración silenciosa, para cultivar amistades auténticas, pasar tiempo de calidad con la familia, aprender más sobre nuestra fe, estudiar o practicar deportes", detalló.

Asimismo, León XIV enumeró otras conductas nocivas de la sociedad contemporánea que desvían el sentido verdadero de la existencia humana. "La alegría nunca debe buscarse a través del uso de drogas, el abuso del alcohol, la promiscuidad, las relaciones superficiales, la obsesión por nuestra imagen o cualquier tipo de comportamiento dañino", advirtió.

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El pontífice extendió su crítica a la valoración excesiva de los bienes terrenales y del prestigio social como vías para la satisfacción plena. "Sorprendentemente, tampoco se puede encontrar en bienes como la riqueza, la belleza, la fama o incluso la salud, porque un día dejaremos todo esto atrás", enfatizó.

Para finalizar su mensaje, la máxima autoridad de la Iglesia Católica remarcó que únicamente los valores espirituales perduran a lo largo del tiempo. "Solo el amor de Dios puede proporcionarnos una alegría verdadera y perfecta", concluyó el Sumo Pontífice.

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Con estas declaraciones, el Santo Padre renovó su llamado a un uso consciente de la tecnología y a la preservación del encuentro personal en el mundo contemporáneo.

La intervención papal se suma a los reiterados llamados de la Santa Sede por un compromiso más ético frente al avance de las plataformas digitales en la vida cotidiana.

BGD