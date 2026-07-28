Los feroces incendios en España continúan activos y, a la destrucción provocada por el fuego, se suma la mayor evacuación de personas registrada en el país en lo que va de este siglo. Hasta el momento, 73.152 ciudadanos debieron abandonar las zonas afectadas, según indicó el medio español El Mundo.

Las localidades de Ávila, Castellón, Madrid y Toledo son de las zonas más afectadas por el desastre, motivo por el que sus ciudadanos debieron ser evacuados hace ya más de 100 horas. La cifra ya supera las 73 mil personas, cuando el Informe Anual de Seguridad Nacional indicó que en 2025 hubo 42.913 evacuados por incendios y en 2024 solo 6.827.

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"A las 12 de la mañana fue cuando sonó la alarma en todos los móviles de desalojo. Y eso sí que fue una locura", relató al medio español una vecina de La Adrada, en Ávila, sobre la evacuación que debió realizar el pasado sábado por el avance del fuego. "Se llamó a varios autobuses para poder desalojar a la gente dependiente, a la gente mayor. Se fue tocando casa por casa para que no quedase nadie dentro", amplió.

Según explicó El Mundo, el total de evacuados hasta el momento equivale al desalojo de la ciudad de Palencia o Ciudad Real, con algunas personas más. En lo que va de este siglo, en ninguna otra tragedia se alcanzó la cifra de 73.152 evacuados, la cual aún podría aumentar.

De las personas que debieron abandonar sus hogares, se indicó que 31.865 son de Madrid, 25.087 de Ávila, 6.200 de Toledo y 10.000 de Castellón. A los desplazados se suman también unas 97.797 personas confinadas en sus hogares, 19.062 de Madrid, 8.735 en Ávila y 70.000 en Castellón.

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En medio de la tragedia por los incendios, vecinos evacuados del Valle del Tiétar, en Ávila, intentaron regresar y unirse a los contingentes de voluntarios que permanecen en el lugar combatiendo las llamas junto a los equipos de emergencias. No obstante, no pudieron sumarse a los operativos.

"La Guardia Civil está en cada punto de salidas y entradas a los pueblos y no dejan entrar a nadie", señaló al medio español una vecina de La Adrada que hasta el domingo formaba parte del cuerpo de voluntarios en el municipio, quien indicó que en el lugar quedaban unas 150 personas colaborando.

Los vecinos, desde su lugar, observan con impotencia como las llamas siguen ardiendo, mientras que desde la Guardia Civil han manifestado su frustración ante la imposibilidad de atender a todos los vecinos que decidieron permanecer en sus hogares a pesar de las órdenes de evacuación.

"No llegamos a todo", expusieron mandos de la Guardia Civil consultados por el medio, quienes explicaron que, en un escenario de recursos limitados, la prioridad operativa "inevitablemente" debe enfocarse en garantizar la seguridad de los evacuados mientras que los efectivos se concentran en las labores de evacuación, rescate y protección.

Las autoridades también manifestaron que la tragedia por los incendios expuso la insuficiencia de agentes destinados al medio rural, considerando que el tamaño de los equipos actuales no permite cubrir todas las necesidades en simultáneo, obligando a los efectivos a establecer prioridades y complejizando la vigilancia de quienes permanecen en las zonas de mayor riesgo.

Son 170.949 personas quienes hoy permanecen en alerta por tres incendios principales: uno es el originado en Burgohondo (Ávila), que afecta a la sierra oeste de la Comunidad de Madrid; otro en Almorox (Toledo) y el último, que inició este sábado, en la Vall d'Uixó (Castellón).

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Los operativos de evacuación se encuentran a cargo del Ministerio del Interior español, cartera que también decretó el pasado jueves la emergencia nacional, un nivel de riesgo que había sido decretado por última vez en abril de 2025 como consecuencia de un apagón masivo.

Como consecuencia del incendio ya hay 85.500 hectáreas calcinadas, de ellas 50.000 en Ávila, 25.000 en Madrid, 2.000 en Toledo y 8.500 en Castellón. Varios de los focos aún continúan activos, lo que complica el escenario y la situación de los evacuados, quienes en muchos casos deben pasar de un albergue improvisado al otro en medio de la angustia.

AS.

LT.