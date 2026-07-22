En medio de la expectativa sobre una visita del Papa León XIV, llegó el nuevo embajador del Vaticano

El Gobierno le dio la bienvenida al nuevo nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, en medio de la expectativa por una posible visita del papa León XIV al país. El representante diplomático de la Santa Sede fue recibido por el secretario de Culto de la Nación, Agustín Caulo, por instrucción del canciller Pablo Quirno.

En Cancillería aseguran que Banach presentará en los próximos días las copias de cartas credenciales ante Quirno y luego las cartas credenciales ante el presidente Javier Milei. Todavía no hay fechas definidas y que se seguirá el protocolo habitual para la llegada de nuevos embajadores a la Argentina.

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