Argentina perdió una apelación por la expropiación de Aerolíneas y deberá pagar US$ 390 millones

La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, rechazó este martes la apelación presentada por la Argentina para desestimar la demanda impulsada por Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. Con esta decisión, el país deberá afrontar el pago de US$ 390 millones, monto que incluye intereses acumulados.

El litigio tiene su origen en un fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal del Banco Mundial, que en 2017 condenó al Estado argentino a pagar US$ 320 millones más intereses por la expropiación de la compañía aérea. Sin embargo, la sentencia nunca fue cumplida, lo que dio lugar a una acción judicial para ejecutar el cobro en Estados Unidos.

La expropiación de Aerolíneas Argentinas fue dispuesta en 2008, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando la empresa estaba en manos del grupo español Marsans. La medida se produjo en el marco de una política de nacionalización de compañías consideradas estratégicas.

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Posteriormente, Marsans transfirió los derechos del litigio a Burford Capital, el fondo buitre que también participó en las demandas vinculadas a la expropiación de YPF. Más adelante, esos derechos fueron cedidos a Titan Consortium, que impulsó la demanda para ejecutar el fallo del CIADI ante la Justicia estadounidense.

La decisión de la Corte de Apelaciones representa un nuevo revés judicial para la Argentina en tribunales internacionales y mantiene vigente la obligación de cumplir con la indemnización establecida por el CIADI.



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