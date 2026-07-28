"¿Dónde matar a Melania?": Un video de la agencia de noticias de la Guardia Islámica amenaza a la esposa y el hijo menor de Trump

En el marco de una escalada bélica sin precedentes entre Irán y Estados Unidos, circuló este martes un video donde se exponen las supuestas rutinas de la esposa de Donald Trump, Melania, y se incita a asesinarla.

El material fue difundido por la agencia de noticias Tasnim, relacionada con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IGRC), a través de su cuenta oficial de Telegram.

Además de incitar a los terroristas a matar a la primera dama de Estados Unidos, el video también amenaza a su único hijo, Barron Trump, de 20 años: "Barron es el próximo".

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El video es una suerte de tutorial para los terroristas, a quienes se llama "luchadores globales por la libertad". Según se anuncia, estaría basado en "información de varias redes de seguridad anónima". Se muestran los lugares por los que supuestamente circula la exmodelo, y se recomienda cuáles serían mejores para atacarla.

En particular, se señala la "obsesión de Melania por la moda" como su "punto débil", y se destacan algunas de sus tiendas favoritas en la Quinta Avenida de Nueva York, como Saks.

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Además, el video ofrece información sobre las rutinas de la primera dama estadounidense, de 56 años. Se subraya que su equipo de seguiridad es independiente del de Trump, y se detalla que, durante las visitas oficiales de Melania, sus guardaespaldas se adelantan y sellan tachos de basura y bocas de tormenta, presumiblemente para evitar ataques con explosivos. Por eso, se recomienda usar ataques con "agentes neurotóxicos"

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