“Siempre hubo insultos de ambos lados”: el Gobierno defendió a Milei por sus críticas a Lula y negó un conflicto diplomático

Los cuestionamientos de Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva durante su visita a San Pablo provocaron una nueva escalada diplomática entre Argentina y Brasil. Ante esa situación, el Gobierno admitió las diferencias entre ambos mandatarios y el vocero presidencial Adrián Ravier aprovechó para agregar que Milei hablará por cadena nacional para presentar los principales lineamientos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).

Al dar su conferencia de prensa en la Casa Rosada, Ravier buscó relativizar la polémica con Brasil al señalar que "siempre hubo insultos de ambos lados" y atribuyó el conflicto a las diferencias ideológicas entre ambos gobiernos. "Está claro que ha habido siempre insultos de ambos lados, son diferencias ideológicas, son diferencias políticas, pero por lo menos Argentina nunca ha llevado esas diferencias al plano diplomático", sostuvo el portavoz.

Declaraciones que llegan después de que Milei calificara a Lula como "ladrón", "presidiario" y "basura socialista" durante un acto en Brasil en apoyo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

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Javier Milei junto a Flávio Bolsonaro durante su visita a San Pablo

La tensión escaló en las últimas horas luego de que Brasil llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, una medida diplomática que consiste en convocar temporalmente al representante para recibir explicaciones e informes sobre una situación considerada relevante, sin implicar el retiro definitivo del diplomático.

El avión presidencial argentino utilizado por Javier Milei en sus viajes oficiales al exterior

Brasil llamó a consultas a su embajador en la Argentina por los insultos de Milei a Lula

Los dichos que generaron la reacción diplomática ocurrieron durante un acto del Partido Liberal (PL) en San Pablo, donde se presentó oficialmente la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. A lo largo de su discurso, Milei lanzó duras críticas contra Lula, a quien calificó de "presidiario", y cuestionó al oficialismo brasileño al que describió como integrado por "socialistas ladrones".

Además, expresó su respaldo a Flávio Bolsonaro como la figura política capaz de "detener a Lula" en las elecciones.

Del mismo modo apuntó contra Alexandre de Moraes, luego de afirmar que el magistrado le había rechazado un pedido para visitar a Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años y 3 meses de prisión por su responsabilidad en la trama golpista contra las instituciones brasileñas luego de las elecciones de 2022.

Bolsonaro fue condenado por intento de golpe de Estado, la tentativa de abolir por la fuerza el orden democrático y los ataques contra instituciones públicas durante la invasión a edificios gubernamentales del 8 de enero de 2023.

Críticas opositoras en Argentina

El gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó que se comunicó con el canciller brasileño Mauro Vieira para transmitirle que Milei "no representa el sentir del pueblo argentino".

"Vimos, con vergüenza ajena, al presidente Milei ofender e insultar al gobierno de Brasil, a su presidente y a todo un país. Desde la provincia de Buenos Aires sostenemos que la Argentina respeta a las naciones hermanas y apuesta a la integración regional", escribió Kicillof en su cuenta de X.

Axel Kicillof y Luiz Inácio Lula da Silva durante un encuentro oficial

MV/fl