Elecciones Brasil: “Hay rumores de que hay fotos de Flavio Bolsonaro con prostitutas vip utilizadas para extorsionarlo”

El periodista brasileño y doctor en Ciencias Políticas Bruno Lima Rocha aseguró que la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro atraviesa un momento de fuerte desgaste político y mencionó versiones que, según afirmó, agravan ese escenario. "Parece que hay algunos registros de imágenes de Flavio Bolsonaro en fiestas con prostitutas de lujo que se está utilizando como chantaje en la precampaña electoral", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190). Además, consideró que ese contexto favorece las chances de reelección de Luiz Inácio Lula da Silva.

Bruno Lima Rocha es un periodista brasileño, doctor en Ciencias Políticas y profesor de Relaciones Internacionales. Su carrera se enfoca principalmente en la docencia, combinando el análisis académico con una fuerte presencia en los medios de comunicación alternativos e internacionales. Se desempeña como profesor universitario, dictando cátedras relacionadas con la geopolítica, la comunicación social y la política comparada. Además, es editor del portal independiente Estrategia & Análisis.

—Un repaso rápido. Hoy a la noche está llegando Milei allí. Entrevistábamos ayer a uno de los líderes fundadores del Partido de los Trabajadores, quien nos decía que era un tiro en contra recibir a Milei y la intervención de Milei en la campaña de Flavio Bolsonaro. Consideraba que era uno más de los tantos errores de campaña que está teniendo Flavio Bolsonaro. ¿Es tu interpretación también, que poco puede ayudar Milei en la campaña de Flavio Bolsonaro y que la figura de Milei irrita más en Brasil, o a más gente de la que genera apoyo?

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—Sí, yo modestamente hago acuerdo con el entrevistado de usted ayer. Javier Milei en Brasil es muy mal retratado. Digo, hay una posición positiva, que los medios costumbran decir que hubo un freno de la inflación, pero, por otro, es visto más como una figura caricata que como un operador político.

Y también está muy mal visto hoy por hoy por la situación comercial que Brasil tiene con Estados Unidos. Yo diría que agrega poco a la campaña de Flavio Bolsonaro, que tiene un problema de trasfondo, que es que todavía no tiene candidato a vice, mujer u hombre, y tiene un abandono de sus aliados más oligarcas, como la Federación PP-Unión Brasil, que congrega el mayor número de bancas parlamentarias del país. Agrega poco. Estoy de acuerdo.

Las medidas de Trump contra Lula

—Lo va a recibir Tarcísio, el gobernador de San Pablo. La última vez que conversamos, el planteo era si finalmente la caída de imagen de Flavio Bolsonaro nos iba a llevar a que cambiaran de candidato y fuera Tarcísio finalmente el candidato. Y el momento cúlmine, creo que era este: el momento de oficialización del lanzamiento oficial de la campaña de Flavio Bolsonaro como candidato a presidente. ¿Cuál es el papel ahí de Tarcísio, que, de hecho, va a recibir a Milei mañana?

—Es una situación muy interesante. Tarcísio no se va a sumar a la campaña de Flavio a nivel nacional, pero creo que va a la convención que lanza la precandidatura del senador por Río de Janeiro, Flavio Bolsonaro. En ese sentido, Tarcísio no puede, o no quiere, o no va a arriesgar una reelección casi garantizada al estado de San Pablo, que es equivalente a más o menos el 40% del PBI nacional.

Y tampoco su partido, Republicanos, que tiene una ligación muy fuerte con una iglesia neopentecostal, la Iglesia Universal del Reino de Dios, quiere sumarse a la campaña de Flavio porque incluso parece que hay algunos registros de imágenes de Flavio Bolsonaro en fiestas con prostitutas de lujo que se está utilizando como chantaje en la precampaña electoral.

La imagen de Tarcísio también está muy afectada porque ayer tuvimos incendios en estaciones de trenes, en líneas recientemente privatizadas, y él puso a la Agencia Reguladora de Transporte de San Pablo para retomar el control del Estado de San Pablo en las líneas que fueron privatizadas, por lo menos por 90 días. Tarcísio no está en un buen momento político, aunque todavía sea el favorito para la reelección en su estado.

“Recibir a Milei es parte de la cadena de errores de Bolsonaro, padre e hijo, que favorece a Lula”

—¿Y todo esto confirma que Lula está más cómodo en su proceso de reelección? Obviamente, en cualquier caso va a haber balotaje. ¿Ganaría ese balotaje más seguramente o no?

—Las últimas encuestas, el conjunto de creo que diez encuestas, implican que tendremos balotaje en Brasil, pero hay un riesgo real de abandono de la campaña de Flavio, lo que puede llevar a un voto útil de primera vuelta para Lula. Hoy por hoy sería un balotaje con alguna tranquilidad, con un margen parecido al que fue el balotaje de 2006, por ejemplo, contra el actual vicepresidente Geraldo Alckmin, que Lula ganó con cierta facilidad; o el de 2010 contra Serra, que Dilma, su indicada, ganó con cierta facilidad. Hoy por hoy sería el escenario nuestro.

Flavio tiene muchos problemas, muchos problemas, y van a saltar aún más porque la Suprema Corte autorizó la investigación de sospecha de lavado de dinero con enmiendas parlamentarias de Flavio para la película que trata la biografía de su padre, la película de Estados Unidos Dark Horse, que tuvo un presupuesto mayor que muchos blockbusters de Hollywood.

—El anuncio de ayer de tarifas de los Estados Unidos, con aranceles más altos y, en el caso de Brasil, penalizado con aranceles más altos que el promedio del resto del mundo. ¿Esto también beneficia la candidatura de Lula y perjudica la de Bolsonaro o no?

— Sí. Usted tiene razón en la pregunta, porque, por ejemplo, Brasil hace mucha broma, muchos memes políticos. Entonces, Flavio Bolsonaro tiene creo que cinco memes políticos clásicos, sobrenombres. Uno de ellos es "Tarflavio", porque en Brasil "tarifa" con "Flavio" tiene cierta rima, coincide el nombre. Yo diría que hoy por hoy la opinión pública de Brasil atribuye, en parte, las nuevas tarifas en contra de la economía nacional de exportación a Estados Unidos al papel que cumplió y cumple Eduardo Bolsonaro, el hijo 03 de Jair Bolsonaro; Paulo Figueiredo, que es nieto del último general presidente y apoyador de Bolsonaro; y la señora Susana Guerra, que tuvo un estatuto grande en el gobierno Bolsonaro, está en el Banco Mundial y su marido pertenece al gobierno Trump. Este trío hace un lobby contra la economía brasileña y el electorado atribuye esta culpa, en parte, a Flavio Bolsonaro.

—¿Cuáles son los otros cuatro sobrenombres humorísticos que recibe Flavio Bolsonaro, si son traducibles al español?

—A ver. Sí. "Rachadinha", porque utilizaban una parte del sueldo de sus empleados de su despacho político cuando era diputado provincial en Río. Cuando uno come una parte del sueldo de sus empleados políticos, decimos "rachadinha" en Brasil. El otro es "Tremelique", o "tiembla todo", porque en un debate en vivo en 2016 para intendente de Río se desmayó porque no bancó el debate en vivo contra sus opositores políticos.

El otro es "Naranja", porque "naranja", en portugués, sería testaferro de lavado de dinero. Y el otro sería "Chocolate", porque tenía una franquicia de chocolate. En Brasil está la costumbre de vender mucho chocolate en Semana Santa y, por un milagro, su franquicia no vendía chocolate en esa fecha, que es donde más se vende chocolate en Brasil.

— Parece un gran error de su padre haberlo elegido a él y no a Tarcísio en esta competencia electoral para el futuro de su partido.

—Sí. Si el padre de Flavio, Jair Bolsonaro, hubiese indicado a Tarcísio presidente y a Michelle Bolsonaro, como vice, la chance de victoria electoral era enorme, gigantesca.

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