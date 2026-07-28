Claudia Sheinbaum desmintió a Milei y rechazó haber impulsado una campaña de odio contra Argentina: “Es falso”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió al cruce de las declaraciones de Javier Milei y negó de manera categórica que su administración haya promovido una campaña contra la Argentina durante el Mundial 2026. La mandataria respondió luego de que el Presidente argentino afirmara que el gobierno mexicano había participado, junto con otros actores internacionales, de una ofensiva en redes sociales contra el país.

Consultada sobre esas acusaciones durante su conferencia de prensa, Sheinbaum fue tajante. “Es falso, no hay ninguna campaña contra ningún país o gobierno del mundo”, sostuvo. A continuación, remarcó que la política exterior de México se basa en el respeto hacia otras naciones: “Nosotros no nos acostumbramos a meternos con otros países y pedimos lo mismo”.

La presidenta mexicana incluso aseguró que, desde su perspectiva, la situación ocurre a la inversa. “Aquí lo que hay es al revés, una campaña orquestada desde muchos lugares en contra de nuestro Gobierno”, afirmó, aunque evitó profundizar sobre los responsables de esos ataques.

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Las declaraciones llegaron después de que Milei denunciara públicamente la existencia de una supuesta campaña internacional contra la Argentina a raíz de las críticas que recibió la Selección durante el Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá. El mandatario vinculó esa ofensiva con distintos gobiernos y sectores políticos extranjeros, entre ellos la administración de Sheinbaum, además del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y dirigentes del Partido Demócrata de Estados Unidos.

La respuesta de la mandataria mexicana se produce en un contexto de creciente tensión diplomática entre Buenos Aires y Brasil. En los últimos días, Milei endureció sus cuestionamientos contra Lula durante una actividad política en territorio brasileño y posteriormente reiteró sus críticas desde la Argentina, lo que derivó en una fuerte reacción del Palacio del Planalto y en la convocatoria a consultas de los embajadores de ambos países.

Redes sociales, odio y la trampa de la campaña antiargentina

Sheinbaum buscó tomar distancia del conflicto y ratificó la posición histórica de su gobierno en materia de relaciones internacionales. “Es falso”, insistió al descartar cualquier participación de México en una campaña contra la Argentina y reiteró que su administración no interviene en asuntos internos de otras naciones.

CS/fl