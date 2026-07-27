Gianni Infantino respondió a las críticas al Mundial 2026 y defendió los fallos arbitrales

Unas semanas después de culminado el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, emitió una dura carta de respuesta frente a los cuestionamientos mediáticos recibidos por la organización y el desarrollo del torneo.

A través de una extensa reflexión publicada en los canales oficiales de la FIFA e informada por Infobae, el máximo directivo defendió la logística de la competencia que contó por primera vez con 48 selecciones participantes.

La FIFA eligió un gol que le hicieron a Argentina como el mejor del Mundial 2026

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Con el lema central “mientras ustedes dividen, nosotros unimos”, Infantino apuntó directamente contra la prensa y los críticos que sembraron teorías conspirativas sobre la logística e infraestructura del certamen.

Infantino justificó los controversiales fallos del arbitraje en la Copa del Mundo

Uno de los ejes más álgidos de la carta abordó los fallos arbitrales y las sanciones disciplinarias controvertidas durante la fase eliminatoria. El dirigente hizo hincapié en el polémico episodio del delantero estadounidense Folarin Balogun, a quien las autoridades disciplinarias le retiraron una tarjeta roja antes del cruce frente a Bélgica.

Frente a las acusaciones de favorecimiento, Infantino sostuvo que las decisiones discutibles son habituales en las principales ligas del mundo y resulta paradójico que esos mismos países las cuestionen.

Gianni Infantino y Donald Trump

Por otro lado, según reportó ESPN, el titular de la entidad ponderó los niveles de seguridad alcanzados en las 16 sedes oficiales. El dirigente remarcó que se registraron siete millones de espectadores con cero incidentes de violencia, destacando la hospitalidad de los tres países anfitriones.

En el plano geopolítico, ponderó la concesión de visados a delegaciones en conflicto como Irán y la visibilización deportiva de naciones como Haití, debutante en la máxima competición de naciones

Finalmente, Infantino concluyó su mensaje pidiendo dejar de lado las críticas destructivas y reivindicó que la FIFA cumplió el objetivo de concretar un evento extraordinario.