Boca y River recuerdan con sus fallidos debuts por qué el Fútbol Argentino es único en su especie

El Fútbol Argentino tiene una particularidad única en la especie, y es que todos los participantes, en este caso 30, inician el campeonato con la ilusión de que pueden ser los campeones.

En algunos casos puede sonar algo más utópico, en otros un poco más real, pero no hay liga en el mundo en donde al inicio del torneo la totalidad de los equipos sueñen con que la posibilidad de dar una vuelta olímpica es real. La foto de Platense y Belgrano de Córdoba con el título lo prueban.

El campeonato de Primera División de Argentina tiene muchísimos defectos que se repiten. Pero también cuenta con un grado de competitividad como ningún otro, y tanto Boca como River volvieron a comprobarlo en la Fecha 1.

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*El texto de la nota es una desgrabación de la apertura de Román Iucht en Cueste lo que Cueste

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