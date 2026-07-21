La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desmintió que Lionel Messi haya ignorado deliberadamente a Donald Trump durante la ceremonia de premiación de la Copa Mundial de la FIFA. Tras la viralización de imágenes que dieron lugar a especulaciones en redes sociales, la mandataria aseguró que el capitán argentino estaba atravesando el impacto de la derrota en la final y negó que hubiera existido un gesto de falta de respeto hacia el presidente estadounidense.

La ceremonia de premiación de la Copa Mundial de la FIFA generó una ola de comentarios en redes sociales luego de que circularan videos en los que algunos integrantes de la selección argentina, incluido Lionel Messi, aparentemente pasaban de largo frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la entrega de medallas.

En redes sociales, además, se señaló a Giovani Lo Celso, Juan Musso y Nicolás González por presuntamente no saludar a la presidenta Sheinbaum durante el pasamanos protocolario. Eso generó una intensa controversia en México.

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“En ningún momento hubo alguna falta de respeto. En ningún momento. Messi iba concentrado en lo que habían vivido y en ese momento”, declaró la presidenta al responder a los cuestionamientos sobre la actitud del delantero argentino, durante su conferencia matutina.

Sheinbaum participó del acto de premiación como representante del Estado mexicano, uno de los países organizadores del Mundial junto con Estados Unidos y Canadá, y fue la encargada de entregar el Balón de Oro al capitán argentino.

Donald Trump al llegar a la final del Mundial

Según explicó, el plantel albiceleste aún procesaba la derrota sufrida frente a España y el ambiente estaba marcado por la decepción de haber quedado a un paso del título. "Es normal, natural. Tenían este sentido de tristeza por no haber sido campeones, lo más natural del mundo, y particularmente Messi iba muy concentrado en lo que habían vivido y en haber quedado en segundo lugar", expresó

Después de recibir sus medallas, los jugadores se dirigieron directamente hacia la zona del estadio donde se encontraban los hinchas argentinos para agradecer el apoyo recibido durante el torneo, mientras el equipo español celebraba la conquista del campeonato mundial, comentó la mandataria mexicana.

Finalmente, Sheinbaum aclaró que su presencia en la ceremonia respondió exclusivamente a su rol institucional como jefa de Estado de uno de los países anfitriones del Mundial y no a una invitación de carácter personal, en el marco del protocolo previsto por la FIFA para la clausura del certamen.

En ese contexto, reiteró que el evento transcurrió en un ambiente de respeto entre autoridades, jugadores y representantes de los países participantes, descartando cualquier incidente diplomático derivado de la actitud de los seleccionados argentinos.

RM/LT