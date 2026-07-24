Un oso quedó atrapado sobre un poste de luz de 10,6 metros cerca de Clayton, en el estado de Nuevo México, Estados Unidos, y murió electrocutado antes de que pudiera ser rescatado. El video del animal intentando mantenerse en equilibrio se volvió viral y despertó una fuerte repercusión por el desenlace.

El episodio ocurrió cuando un conductor observó al oso sobre el travesaño del poste telefónico y decidió detenerse. Las imágenes mostraban al animal jadeando mientras luchaba por sostenerse en un lugar de difícil acceso.

Mientras testigos alertaban a los servicios de emergencia y a las autoridades de vida silvestre, el oso permaneció inmóvil durante varios minutos. Finalmente recibió una descarga eléctrica y murió antes de que llegaran los equipos encargados de asistirlo.

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Las imágenes del episodio se viralizaron rápidamente en redes sociales. En X, algunos de los videos que mostraban al oso aferrado a la parte superior del poste superaron los 15 mil compartidos y acumularon más de 96 mil "Me gusta", lo que multiplicó la repercusión del caso y abrió un amplio debate sobre la respuesta de las autoridades ante emergencias con fauna silvestre.

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Cómo quedó atrapado el oso y qué muestra el video viral

El animal fue visto por un conductor que circulaba cerca de la localidad de Clayton. Sorprendido por la escena, dio la vuelta para comprobar que realmente se trataba de un oso sobre un poste telefónico de más de diez metros de altura.

Las grabaciones mostraban al animal haciendo equilibrio de manera precaria sobre el travesaño mientras jadeaba y trataba de mantenerse en pie.

Shannon Mullens, una de las personas que presenció la escena, relató a Storyful: "Al principio no podíamos creer lo que veíamos, así que nos dimos la vuelta para echar otro vistazo".

También recordó el momento en que comprendieron que el animal seguía con vida. "Al principio, pensamos que el oso estaba muerto, hasta que nos acercamos y entonces nos dimos cuenta de que seguía vivo".

Durante una llamada al 911, cuya grabación fue difundida posteriormente junto a las imágenes, una operadora recomendó que no intervinieran. Luego explicó la respuesta recibida por parte del Departamento de Caza y Pesca. "Ya llamé al Departamento de Caza y Pesca, y me dijeron que no pueden hacer nada. Podrían dispararle y sedarlo para que baje, pero si lo hacen, se caerá y se lastimará".

Pese a las comunicaciones con las autoridades, el rescate nunca llegó a concretarse. Antes de que los equipos especializados arribaran al lugar, el oso murió electrocutado.

Especialistas en fauna silvestre señalaron que este tipo de situaciones puede producirse cuando un oso, especialmente si es joven, busca escapar de personas, vehículos o perros y trepa instintivamente postes de servicios públicos para ponerse a salvo.

Las críticas por la respuesta oficial y un antecedente con final diferente

Otro testigo que registró el episodio aseguró que el animal murió después de que las autoridades no acudieran a tiempo para intervenir.

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Tras conocerse el desenlace, la organización World Animal News cuestionó la actuación de los organismos responsables. En un comunicado sostuvo: "Este desgarrador incidente ha reavivado el debate sobre cómo deben gestionarse las emergencias con fauna silvestre que involucran animales en situaciones de riesgo vital inmediato".

La entidad también afirmó: "Toda emergencia relacionada con la fauna silvestre merece atención inmediata, una evaluación cuidadosa y, siempre que sea posible, todos los esfuerzos razonables para ayudar a los animales en peligro y brindarles la mejor oportunidad posible de supervivencia".

Además, expresó un mensaje de despedida para el animal. "Puede que esta preciosa alma descanse en paz. Debemos hacer más por la vida silvestre en crisis".

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Por su parte, un portavoz del Departamento de Vida Silvestre de Nuevo México sostuvo que la permanencia del oso sobre el poste estuvo relacionada con la presencia de personas que se acercaron para filmarlo y fotografiarlo. Según indicó, se había pedido a quien realizó el primer aviso que dejara tranquilo al animal para que pudiera descender por sus propios medios y también se solicitó al servicio de emergencias que transmitiera esa recomendación.

El representante agregó que, pese a esas indicaciones, varias personas continuaron deteniéndose junto al poste para registrar imágenes. También informó que se notificó a un agente del sheriff del condado de Union, a la compañía eléctrica y a los agentes de conservación, aunque el oso sufrió heridas mortales antes de que pudieran intervenir.

El episodio recordó otro caso ocurrido el año pasado en Arizona. En esa oportunidad, un oso también trepó a un poste telefónico, pero el electricista Werner J. Neubauer desenergizó la instalación y utilizó una vara de fibra de vidrio para inducir al animal a bajar. Aunque al principio se negó a moverse, finalmente pudo regresar al suelo sano y salvo.

rv / ds