El hallazgo fortuito de los restos fósiles de un gliptodonte en el Valle del Covunco, en la provincia de Neuquén, abrió una nueva línea de investigación para paleontólogos y geólogos. La pieza, descubierta por un vecino de la localidad de Mariano Moreno, fue calificada por especialistas como uno de los ejemplares más completos hallados hasta el momento en territorio neuquino y obligará a revisar la información geológica disponible sobre la región.

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El protagonista del descubrimiento fue Jorge Necul, quien encontró los restos mientras recorría el lugar. En un primer momento creyó que se trataba de un huevo de dinosaurio, pero la posterior intervención de especialistas permitió confirmar que correspondían a un gliptodonte, un mamífero prehistórico que habitó Sudamérica durante el Pleistoceno.

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Los gliptodontes pertenecían al mismo grupo evolutivo que los armadillos actuales, aunque alcanzaban dimensiones mucho mayores. Estos animales podían medir hasta 3,3 metros de largo y superar ampliamente la tonelada de peso, además de poseer una robusta coraza ósea que protegía casi todo su cuerpo.

El valor científico del hallazgo radica no solo en la presencia del animal, sino también en el notable estado de conservación de sus restos. Según explicaron los especialistas, el fósil conserva numerosos huesos y gran parte de la coraza, una característica poco frecuente que permitirá realizar estudios anatómicos y paleoambientales con un alto nivel de detalle.

Alberto Garrido, geólogo de Zapala y director del Museo Provincial de Ciencias Naturales Profesor Dr. Juan A. Olsacher (MOZ), explicó que la aparición de un gliptodonte en esta zona resulta particularmente llamativa, ya que este tipo de hallazgos paleontológicos suele concentrarse principalmente en la región pampeana, donde abundan los sedimentos del Pleistoceno.

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El especialista destacó que, de acuerdo con las evaluaciones preliminares, el ejemplar podría convertirse en uno de los gliptodontes más completos recuperados en Neuquén. Esa condición incrementa su relevancia científica y lo posiciona como una pieza clave para futuras investigaciones sobre la fauna que habitó la Patagonia durante la última era glacial.

Las primeras interpretaciones geológicas situaban los restos dentro de la Formación La Bardita, una unidad con una antigüedad aproximada de 12 millones de años. Sin embargo, un análisis más detallado de los fragmentos de coraza encontrados en el lugar permitió descartar esa hipótesis inicial.

Las nuevas evaluaciones indican que el fósil pertenece al Pleistoceno, con una antigüedad estimada entre 700.000 y un millón de años. Esa datación modificó por completo la interpretación inicial del sitio y llevó a los investigadores a replantear la historia geológica del sector.

De acuerdo con Garrido, el fósil apareció en un tipo de sedimento que hasta ahora no figuraba en los mapas geológicos de Neuquén. Esa circunstancia convierte al hallazgo en un aporte de gran importancia para comprender cómo evolucionó el paisaje neuquino y cómo se distribuyeron los grandes mamíferos prehistóricos en la región.

Los gliptodontes integraban la denominada megafauna sudamericana, un conjunto de enormes mamíferos que convivieron durante miles de años en el continente antes de extinguirse al finalizar el Pleistoceno. Su característica más distintiva era una coraza rígida formada por placas óseas, a diferencia de los armadillos modernos, que poseen mayor flexibilidad y pueden enrollarse para protegerse.

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Tras la confirmación del hallazgo, el equipo del Museo Olsacher comenzó a planificar las tareas de extracción del fósil. El procedimiento requiere una compleja logística, ya que la pieza debe ser protegida mediante una cobertura de yeso antes de ser trasladada al laboratorio para evitar daños durante el rescate.

Las condiciones climáticas representan uno de los principales desafíos para los investigadores. Las bajas temperaturas y las lluvias dificultan el secado del yeso utilizado para estabilizar el fósil, por lo que los especialistas analizan distintas alternativas de trabajo en función del pronóstico meteorológico para garantizar la preservación del material.

Una vez concluida la extracción, será la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural la encargada de definir el destino definitivo del ejemplar. Mientras tanto, la prioridad de los científicos es recuperar el gliptodonte en las mejores condiciones posibles para estudiar con mayor precisión un descubrimiento que no solo amplía el conocimiento sobre la megafauna prehistórica argentina, sino que también aporta nueva información sobre la evolución geológica del centro de Neuquén.

LV/ff