Un oso panda fue premiado como la mejor “mascota”

En una residencia de ancianos de Shenzhen, China, un ruido sobresalta a una mujer mayor. A su lado, un pequeño robot con forma de cachorro de panda gira lentamente la cabeza y le habla con voz suave: “¿Te asustaste? Está todo bien”. La mujer sonríe y lo acaricia.

Este robot, llamado An’an, representa una nueva generación de máquinas diseñadas no para tareas industriales, sino para algo mucho más humano: ofrecer apoyo emocional.

El proyecto fue desarrollado por la Xi’an Jiaotong-Liverpool University en colaboración con la empresa Mind with Heart Robotics. Su objetivo es crear robots terapéuticos capaces de acompañar a personas mayores, niños en educación especial y personas sometidas a estrés emocional.

El sistema ya recibió reconocimiento internacional: fue distinguido en los CES Innovation Awards 2026 en la categoría de inteligencia artificial, siendo la única “mascota electrónica” premiada entre miles de propuestas.

Lo que distingue a An’an de otros robots sociales es su capacidad de “empatía activa”. En lugar de limitarse a detectar emociones básicas, utiliza un sistema de inteligencia artificial entrenado con un gran conjunto de datos de conversaciones y señales humanas.

El robot integra información de múltiples fuentes: expresiones faciales, tonos de voz, contexto del entorno, y patrones de interacción previos.

Gracias a este enfoque multimodal, puede inferir causas emocionales. Por ejemplo: detectar que el silencio de un adulto mayor es indicio de soledad, y reconocer que la inquietud de un niño proviene de un entorno caótico.

A partir de esa interpretación, el robot genera respuestas adaptadas: desde reproducir música nostálgica hasta ofrecer palabras de ánimo.

El sistema construye un perfil emocional personalizado de cada persona. Con el tiempo, ajusta su forma de hablar y de interactuar, generando una comunicación cada vez más afinada.

Según los investigadores, el objetivo no es reemplazar el contacto humano, sino potenciar el trabajo de cuidadores y familiares, cubriendo los vacíos de apoyo emocional que muchas veces existen en contextos de envejecimiento o estrés.

El Alzheimer afecta a más de 500 mil personas en Argentina

El robot es el producto principal de un laboratorio conjunto creado en 2025 entre la universidad y la empresa tecnológica. Actualmente se prepara su producción en masa, con mercados iniciales en los Estados Unidos, Europa y Australia.

Además, ya se proyectan ensayos clínicos tempranos en hospitales australianos para pacientes con demencia.

Este tipo de desarrollos marca un cambio profundo en la relación entre humanos y máquinas. Durante décadas, los robots fueron diseñados para tareas repetitivas o peligrosas. Ahora, comienzan a ocupar un territorio más sutil: el de la compañía, la empatía y el cuidado emocional.

Desde una perspectiva de ingeniería biomédica y “gerontecnología” -muy cercana a los proyectos actuales de telemedicina, cabinas inteligentes y monitoreo cardiovascular-, estos robots podrían convertirse en aliados clave en sociedades con poblaciones cada vez más envejecidas.

El pequeño panda An’an simboliza, en cierto modo, el paso de la inteligencia artificial funcional a una inteligencia artificial afectiva, en el que la tecnología no sólo actúa, sino que también comprende y acompaña.

*asesor científico y académico del Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico Empresarial de la Argentina