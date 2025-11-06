Japón despliega soldados ante una ola de ataques de osos.

Se desplegaron soldados en la zona norteña de Akita en Japón, para transportar, colocar e inspeccionar trampas de acero destinadas a combatir una oleada de ataques de osos que horrorizaron a los residentes de la región montañosa, y que dejaron como saldo 12 muertes y más de 100 heridos, según datos del Ministerio de Medio Ambiente.

El primer operativo se inició en Kazuno, una ciudad de la prefectura de Akita, donde los avistamientos se multiplicaron en torno a viviendas, rutas y escuelas rurales. Las autoridades locales recomendaron a los habitantes evitar los bosques y permanecer en interiores después del anochecer.

El ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, declaró que la misión contra el oso tiene como objetivo contribuir a la seguridad de la población, pero que la misión principal de los miembros de las Fuerzas de Autodefensa es la defensa nacional y que no pueden brindar apoyo ilimitado para la respuesta ante el oso.

Las Fuerzas de Autodefensa japonesas ya cuentan con personal insuficiente.

Por su parte, el Comisario General de la Agencia Nacional de Policía, Yoshinobu Kusunoki, declaró en rueda de prensa que la prioridad es "mantener la seguridad de los residentes" de las zonas más afectadas y seguir colaborando con los gobiernos locales y otras entidades para prevenir daños, según consignó la cadena pública nipona NHK.