Científicos le dieron un "golpe" a las superbacterias.

Un hallazgo descubierto a manos de científicos rosarinos que podría salvar vidas, fue difundido en The Lancet Infectious Diseases, revista científica de impacto mundial.

La investigación, liderada por Alejandro Vila, del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR, Conicet, UNR), junto a Brenda Wareki, tesista doctoral y primera autora del paper publicado en The Lancet Infectious Diseases y en colaboración con el equipo del científico Diego Moreno, del Instituto de Química de Rosario (Iquir) iniciaron en 2020 las investigaciones que permitieron descubrir por qué las bacterias son capaces de “esquivar” también al cefiderocol, el antibiótico en cuestión.

Se estima que más de 30 millones de personas podrían sufrir en 2030 infecciones que no responden a los antibióticos existentes.

Es que en la actualidad la resistencia a los antibióticos es un grave problema mundial. En la Argentina, el 50 por ciento de los pacientes con infecciones severas muere porque los fármacos no les hacen efecto.

En ese contexto, Rosario fue pionera en el desarrollo de investigaciones para intentar frenar esta catástrofe.