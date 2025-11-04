Caminar más de 5.000 pasos al día retrasa el avance del Alzheimer

Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, comprobó que caminar más de 5.000 pasos diarios puede retrasar el avance asociado al Alzheimer y retrasar el deterioro de la memoria.

Los resultados fueron publicados en la revista Nature Medicine, y demuestra que quienes alcanzan entre 5.001 y 7.500 pasos diarios muestran los mayores beneficios cerebrales.

Para la investigación se analizaron 296 adultos de entre 50 y 90 años incluidos en el Harvard Aging Brain Studio, todos ellos sin síntomas de demencia al inicio. Luego, a través de escáneres cerebrales (PET), se midieron los niveles de proteínas amiloide-beta y tau, ambas vinculadas al Alzheimer, y se siguió la evolución cognitiva de los participantes con un promedio de nueve años.

Los resultados fueron contundentes: quienes caminaban 3000 a 5000 pasos diarios retrasaron la aparición de síntomas en promedio tres años, mientras que los que alcanzaban entre 5000 y 7500 pasos lograron hasta siete años de diferencia. En cambio, las personas sedentarias mostraron un aumento más rápido de proteínas tóxicas y un mayor deterioro cognitivo.

El hallazgo resulta alentador para los adultos mayores que buscan proteger su función cognitiva, que es el conjunto de habilidades mentales que permiten pensar, recordar, aprender, razonar y comprender el entorno.