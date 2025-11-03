Desarrollan un antiveneno que protege contra 17 serpientes.

En las últimas horas, la Universidad Técnica de Dinamarca y la Universidad de Bangor del Reino Unido, desarrolló un antiveneno que protege contra 17 serpientes, para ello utilizó anticuerpos de llama y alpaca. A partir de sus nanocuerpos, los científicos lograron una fórmula que protegió a ratones del efecto de 17 tipos de venenos y redujo el daño en la piel y músculos.

Estos animales fueron inmunizados con venenos de 18 especies de serpientes elápidas africanas —como mambas y cobras—, de acuerdo a los resultados publicados en la revista Nature.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta 138.000 personas mueren cada año en el mundo por mordeduras de serpiente. Además, se calcula que cada año entre 1,8 y 2,7 millones de personas sufren envenenamientos graves por este motivo.

En ese contexto, este descubrimiento abrió la esperanza de que podría existir una solución más simple y universal frente a las mordeduras mortales de serpientes.