María Becerra flameó la bandera argentina en Barcelona y el público la ovacionó: el gesto se volvió viral

Tras haber interpretado el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026, María Becerra retomó su gira por España y protagonizó un momento que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Durante su presentación en Barcelona, la artista desplegó una bandera argentina sobre el escenario y fue ovacionada por el público.

El episodio ocurrió en medio de las repercusiones que dejó la derrota de la Selección frente a España y de la circulación de mensajes críticos hacia la Argentina en distintos ámbitos internacionales. Sin embargo, lejos de generar una reacción negativa, el gesto fue recibido con aplausos, gritos y muestras de apoyo por parte de los asistentes al recital.

El gesto de María Becerra que se volvió viral

Las imágenes comenzaron a difundirse en X, donde numerosos usuarios destacaron la actitud de la cantante y la respuesta del público español. En los videos se observa a Becerra sonriendo mientras sostiene la bandera argentina y saluda a los presentes.

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Entre los mensajes que más repercusión tuvieron, una usuaria escribió: "En medio de una campaña mundial contra la Argentina, María Becerra no dudó en flamear la bandera de su país durante su show en Barcelona. Ella no fue solo a cantar, ella fue a hacer patria". La publicación acumuló cientos de comentarios y reacciones de apoyo.

El mensaje de la cantante tras la final del Mundial

Días antes, luego de la final del Mundial, la artista ya había expresado su postura a través de sus historias de Instagram. Allí defendió a la Argentina frente a las críticas que circularon en redes sociales y manifestó el orgullo que siente por su país.

"No hay orgullo más grande que el de ser argentina. Un país que le ha abierto las puertas al mundo entero. Lleno de amor, empatía y respeto", escribió junto a una bandera nacional.

El impactante vestido celeste y blanco de María Becerra en la final del Mundial 2026

Además, invitó a quienes opinan desde el exterior a conocer el país antes de emitir juicios. "Los invito a que visiten cada parte de estas tierras hermosas y comprueben ustedes mismos que lo que tanto dicen de nosotros no son más que palabras de odio para sumarse a la moda de tratarnos de cualquier cosa", expresó.

Para cerrar su mensaje, agradeció el cariño de sus seguidores y recordó con emoción su participación en la ceremonia previa a la final del Mundial. "Mi pueblo, gracias por darme tantas oportunidades y permitirme vivir estos momentos que me guardo en el corazón para siempre", concluyó.

LB