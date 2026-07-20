Una mezcla de pánico, dudas y denuncias formales irrumpió en la rutina de las calles de Colegiales tras la repentina aparición de una serie de carteles pegados en la vía pública. Los anuncios aseguraban que una familia buscaba desesperadamente a "Piti", una boa de más de tres metros de largo que se habría escapado por la terraza de una vivienda en la zona de las calles Céspedes y Zapiola.

Lo peculiar de la redacción, que afirmaba que el reptil "no es agresivo", está "castrado" y que "responde a su nombre a pesar de ser reptil", despertó sospechas de inmediato, pero aun así motivó la intervención y queja de numerosos vecinos desconfiados.

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La insólita estrategia comercial que se salió de control

A pesar del revuelo generado en grupos vecinales y medios de comunicación, la búsqueda resultó ser una farsa completa. Según admitió el propio autor de la maniobra, identificado como Lucas, no existió ningún reptil extraviado ni una denuncia concreta sobre la fuga de un animal de semejantes dimensiones. Se trató, en rigor, de una campaña de publicidad encubierta para promocionar servicios de paseo de perros que se le fue rápidamente de las manos.

Los carteles pegados afirmaban que el reptil "no es agresivo", está "castrado" y que "responde a su nombre"

El "gancho" del aviso escondía una lógica tan insólita como polémica: infundir temor sobre la supuesta serpiente suelta para ofrecer una solución inmediata a los dueños de las mascotas. El mensaje detrás de la falsa búsqueda intentaba convencer a los vecinos diciendo: "¿No querés salir porque dicen que hay una boa suelta? No te preocupes, yo paseo a tus perritos con mucho amor, paciencia y responsabilidad, mientras vos te quedás tranquilo/a en casa". Ante la magnitud del revuelo provocado en el barrio, el creativo publicitarios debió salir a dar explicaciones para llevar tranquilidad a la comunidad.

Qué dice la legislación sobre la tenencia de boas en la Ciudad

Más allá del desenlace insólito del caso, la polémica sirvió para reabrir el debate sobre la regulación de animales exóticos y silvestres en ámbitos urbanos. Desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recordaron que en el territorio porteño únicamente está permitida la tenencia de animales domésticos.

En el caso de especies silvestres, autóctonas o exóticas, como las distintas variedades de boas, la tenencia privada está estrictamente prohibida, a menos que se cuente con una autorización expresa del Ministerio de Ambiente de la Nación en el marco de la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna.

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Si la historia de "Piti" hubiera sido real, los supuestos dueños habrían quedado expuestos a serias complicaciones legales y sanciones por no contar con la documentación oficial que acredite la procedencia legal del ejemplar.

Asimismo, la Asociación Herpetológica Argentina recordó que las boas autóctonas, como la lampalagua (Boa constrictor occidentalis), no son venenosas pero constituyen especies amenazadas por el tráfico ilegal y la pérdida de su hábitat natural. Tras aclararse el engaño publicitario, las autoridades evaluarán si corresponden sanciones contra el impulsor de la campaña por generar falsa alarma en la vía pública.

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