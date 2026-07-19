Colegiales: buscan a Piti, una boa constrictora que escapó de una vivienda

Los vecinos del barrio de Colegiales se encuentran convulsionados tras confirmarse la desaparición de Piti, una boa constrictora de más de tres metros de largo que escapó de una vivienda familiar.

El llamativo episodio comenzó el pasado jueves por la tarde, cuando el reptil se “fugó” de la terraza donde solía tomar sol.

Ante la falta de novedades y el temor a que el animal sufra algún daño a la intemperie o genere pánico en la vía pública, sus cuidadores iniciaron una desesperada campaña de difusión concentrando los rastrillajes en la zona comprendida entre las calles Céspedes y Zapiola.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los dueños del reptil intentaron llevar tranquilidad a la comunidad al asegurar que se trata de una mascota dócil que convive con ellos desde hace varios años, cuando apenas medía dos metros.

La familia detalló que el animal posee colores cálidos con tonos marrones, dorados y verdes, y responde cuando se la llama por su nombre.

Los cuidadores distribuyeron carteles en los comercios del barrio aclarando que la boa se encuentra castrada a fin de evitar rumores de una posible reproducción de la especia en las alcantarillas.