Rescataron a 23 gatos que estaban enjaulados en un criadero ilegal

La Unidad Fiscal especializada en Materia Ambiental (UFEMA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo del doctor Blas Matías Michienzi, logró rescatar durante un allanamiento a 23 gatos de las razas balinés y siamés que se encontraban enjaulados en un criadero ilegal en el barrio de Monserrat. La responsable del lugar fue imputada por actos de maltrato animal.



El allanamiento fue autorizado por el titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº23, Norberto Circo, en el marco de un caso que se inició a partir de la denuncia de un vecino que refirió la existencia de un criadero ilegal donde había animales en condiciones inadecuadas.

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En ese contexto, intervino el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del MPF CABA, que realizó un relevamiento de redes sociales y sitios web que permitió identificar al criadero. También se constató que se habrían comercializado 12 gatos de diferentes razas y que dicha actividad había sido difundida por medios virtuales.

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En consecuencia, se incorporaron a la investigación fotografías, registros audiovisuales y constancias veterinarias de animales que habían sido retirados previamente del lugar y que presentaban problemas de salud. Con estas pruebas reunidas, se solicitó el allanamiento.



Durante el procedimiento, se hallaron 23 felinos de las razas balinés y siamés alojados en jaulas, en un ambiente inadecuado para los seres sintientes. Ante esa situación, la UFEMA dispuso su rescate y traslado inmediato a distintas ONGs dedicadas a la protección animal para garantizar su cuidado y atención.



El operativo fue coordinado por el CIJ y se realizó en forma conjunta con personal de la División Delitos Ambientales y la División Perros de la Policía de la Ciudad, la Dirección de Gestión Animal del Gobierno de la Ciudad y el SAME.



Ante esto, el fiscal Michienzi imputó a la responsable del lugar por infracción a la Ley 14.346 de maltrato animal. Mientras la investigación continúa y analiza la infracción del artículo 143 bis del Código Contravencional de la Ciudad, que sanciona la instalación o el funcionamiento de criaderos de animales.