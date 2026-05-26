Perder a una mascota es una de las experiencias más angustiantes para cualquier familia, mientras que encontrarle un hogar a un animal rescatado suele ser un desafío constante. Para dar respuesta a estas dos urgencias, la Ciudad de Buenos Aires renovó por completo su plataforma web "Animales BA". Esta herramienta digital suma ahora nuevos servicios específicos diseñados para acompañar a los vecinos, centralizando la búsqueda de perros y gatos extraviados, y fomentando la adopción responsable a través de un sistema integrado y de fácil acceso.

El primero de los grandes pilares de esta actualización apunta directamente a la desesperación de los extravíos. El sitio oficial incorporó un motor de búsqueda de "Animales perdidos y encontrados", una red virtual que funciona como un nexo inmediato entre quienes buscan a su compañero de cuatro patas y aquellos vecinos que dieron tránsito a un animal desorientado en la vía pública.

Dentro del sitio web de Animales BA, figuran las nuevas opciones

Para que este cruce de información sea efectivo, el sistema cuenta con formularios detallados. Los usuarios pueden cargar fotografías del animal, especificar la zona exacta donde fue visto o extraviado por última vez y dejar sus datos de contacto. De esta manera, se crea un mapa virtual que agiliza los reencuentros y concentra la búsqueda en un canal unificado, evitando que la información quede dispersa.

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En paralelo a la asistencia en emergencias, la web habilitó un segundo servicio fundamental destinado a darle una nueva oportunidad a los animales sin hogar. Se trata del apartado de "Adopción responsable", un espacio pensado exclusivamente para conectar a las familias que desean sumar un integrante con aquellos perros y gatos que esperan ser rescatados definitivamente de los refugios.

Esta vitrina de adopción funciona como un catálogo minucioso para garantizar vínculos exitosos. Cada animal publicado cuenta con un perfil donde se detalla su edad, su tamaño y sus características principales. Además, la plataforma provee los datos de contacto directo con las distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que los tienen a resguardo, transparentando el proceso y asegurando que las mascotas lleguen a las manos indicadas.

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Un compromiso con el cuidado responsable

La actualización de la página responde a una política integral de la administración porteña orientada a los animales de compañía. El objetivo central detrás de las nuevas funciones de Animales BA es seguir promoviendo el bienestar animal y concientizar sobre el cuidado responsable que exige tener un perro o un gato en un entorno urbano.

Al centralizar las adopciones y las búsquedas en un dominio oficial, se le otorga un marco de seguridad a las interacciones entre los vecinos. Las ONG, que históricamente realizan el trabajo de campo más pesado rescatando y cuidando, encuentran ahora en la web de la Ciudad un canal institucional para difundir sus rescates y conectar rápidamente con posibles adoptantes.

En definitiva, estas nuevas herramientas buscan transformar la solidaridad vecinal en un sistema ordenado y práctico. Ya sea para devolverle el alivio a una familia que recupera a su perro perdido, o para darle un hogar definitivo a un gato rescatado, la tecnología se pone al servicio de los animales para garantizar su cuidado en la Ciudad de Buenos Aires.

TC