Milei recibió un doctorado honoris causa en Perú y reivindicó la motosierra como símbolo de su ajuste fiscal

Luego de participar de la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú, Javier Milei recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de San Martín de Porres, que lo distinguió por sus contribuciones "al estudio, la difusión y el desarrollo del debate económico contemporáneo".

Tras recibir la distinción, el mandatario brindó una exposición centrada en economía, en la que repasó los principales ejes de su gestión, presentó su último trabajo académico sobre crecimiento económico y volvió a defender el rumbo de su programa de gobierno.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Keiko Fujimori va a traer orden, pero también autoritarismo"

Al comenzar su discurso, Milei felicitó a la flamante presidenta peruana y vinculó su triunfo con el avance de las ideas liberales en la región. "Es un gusto para mí estar en Perú, en particular en el día de la asunción de la flamante presidente Keiko Fujimori, a quien le deseo un próspero mandato. Su victoria es sin duda otro indicio del avance de las ideas de la libertad en la región", expresó.

Milei defendió su gestión económica

Durante su discurso, el Presidente reafirmó su compromiso con el equilibrio fiscal y el déficit cero, dos de los ejes centrales de su programa económico. Además, recordó una anécdota con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva: contó que, durante una visita de la funcionaria a su despacho, le mostró una motosierra como símbolo de su política de reducción del gasto público.

"Argentina era un país desarrollado a inicios del siglo XX. Cuando llegamos estábamos de mitad de tabla para abajo e íbamos camino a convertirnos en Cuba, con escala en Venezuela. Eso es lo que nos dejó el legado del populismo", afirmó.

En ese contexto, aseguró que la recuperación económica se apoya en tres pilares: la desregulación, el fortalecimiento del capital humano y la apertura de la economía.

Además, enumeró algunas de las medidas implementadas desde el inicio de su gestión. Según indicó, el Gobierno redujo el gasto público un 30%, disminuyó a la mitad la cantidad de ministerios y bajó impuestos por el equivalente a tres puntos del PBI.

También sostuvo que los indicadores sociales muestran una mejora. "No es magia que haya caído la pobreza. Cuando llegamos era del 57%, hoy es del 29%. Sacamos a 14 millones de argentinos de la pobreza. La indigencia pasó del 20% al 6%", afirmó.

Adelantó detalles de la reforma del Banco Central

En otro tramo de su exposición, Milei volvió a referirse a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, iniciativa que el Gobierno enviará al Congreso y que presentará oficialmente por cadena nacional.

El Presidente explicó que el proyecto buscará establecer como objetivo prioritario del Banco Central la preservación del valor de la moneda y prohibirá el financiamiento monetario del déficit fiscal.

Según anticipó, la iniciativa también reforzará la independencia de la autoridad monetaria mediante un esquema que dificultará la remoción de sus autoridades y establecerá nuevas restricciones para impedir la emisión destinada a cubrir gastos del Estado.

La reunión con Keiko Fujimori

Antes de la actividad académica, Milei participó de la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori, quien se convirtió en la primera mujer elegida presidenta de Perú.

Tras el acto oficial, ambos mandatarios mantuvieron una reunión bilateral junto al canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

De acuerdo con las imágenes difundidas por la Presidencia, Fujimori le agradeció la presencia del mandatario argentino y destacó los vínculos políticos que comparten con otros referentes de la derecha latinoamericana. Milei respondió que era "un honor" haber sido invitado a la ceremonia.

LB/MSS