Javier Milei acompañó a Keiko Fujimori en una asunción que fortalece a la derecha latinoamericana

Javier Milei concretó este mediodía su esperada reunión bilateral con la flamante mandataria peruana Keiko Fujimori, en medio de su gira para consolidar un bloque de derecha en la región. El encuentro funcionó como la antesala política perfecta para la toma de mando en el Congreso, marcando la llegada de una nueva aliada ideológica y reafirmando la agenda internacional del libertario.

La cumbre arrancó a las 11 de Lima (las 13 en Argentina) y sirvió para afianzar la sintonía entre ambas gestiones. Milei desembarcó en la cita escoltado por su mesa chica más estricta: el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La foto entre ambos líderes sella el regreso de Fuerza Popular al poder después de 26 años e intenta ponerle punto final a una década de inestabilidad que vio pasar a ocho presidentes por Perú.

El abrazo con Fujimori, que gobernará hasta 2031 tras ganarle por apenas un puñado de votos al referente de izquierda, Roberto Sánchez, contrasta brutalmente con el incendio diplomático que el libertario dejó a sus espaldas. Milei llegó a Lima justo después de tensar los puentes con Brasil durante su paso por San Pablo, donde tildó de "ladrón" a Lula da Silva. El mandatario del país vecino, como era de esperarse, se bajó de la lista de invitados a la asunción y evitó un cara a cara que prometía malestar.

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Para intentar apagar el fuego, el vocero presidencial, Adrián Ravier, tuvo que salir a poner paños fríos desde Buenos Aires. El funcionario aseguró que el choque "es una cuestión entre presidentes" y buscó despegar el conflicto personal de la relación comercial con el principal socio estratégico de Argentina.

Con ese ruido de fondo, la agenda de Milei seguirá a puro protocolo. Después de presenciar la jura frente a una platea repleta de líderes regionales afines (como el chileno José Antonio Kast, el uruguayo Yamandú Orsi y el ecuatoriano Daniel Noboa), sumará otra medalla a su vitrina: a las 18 (hora local) recibirá un Doctorado Honoris Causa en la Universidad San Martín de Porres.

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El frente interno: Georgieva en Vaca Muerta y el dólar

Mientras Milei teje su red de alianzas en el exterior, la economía local no ve un horizonte esperanzador. En un claro contraste de agendas, la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, pisó suelo argentino para recorrer las instalaciones de Vaca Muerta. Tras esa cumbre energética, el organismo multilateral le recomendó al equipo económico una tarea clave: seguir acumulando dólares sin freno de cara a 2027.

Justamente sobre la moneda estadounidense, el Gobierno también tuvo que salir a recalcular sus propias proyecciones. Ravier, que días atrás había deslizado que el dólar podía tocar la barrera de los 1.800 pesos en el corto plazo, aclaró sus dichos y garantizó que la divisa "flota" libremente, en un intento por calmar las aguas cambiarias y llevar tranquilidad al mercado.

En esa misma línea, el Gobierno ya tiene lista una carta fuerte para jugar en el Congreso. La Casa Rosada va a mandar la semana que viene su proyecto para reformar el Banco Central. La idea de fondo es simple: sacarle a los políticos de turno el control sobre la maquinita de imprimir billetes y evitar que sigan metiendo mano en la política monetaria.

TC/MSS