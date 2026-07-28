Los 5 posteos de Kristalina Georgieva: qué señales dejó en su primera jornada en Buenos Aires

Kristalina Georgieva es muy activa en sus redes sociales. En su primer día en la Argentina, la directora gerente del FMI dejó una serie de mensajes en los que puntualizó los principales avances que reconoce el Fondo Monetario Internacional en el plan oficial, al tiempo que no dejó de aclarar los desafíos considera pendientes para consolidar el programa económico.

Tras sus encuentros con el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, el titular del Banco Central, Santiago Bausili e integrantes del Gabinete y estudiantes, la directora gerente del FMI publicó cinco posteos en su cuenta de X.

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En ellos, destacó la recuperación de la estabilidad económica, reclamó sostener y profundizar las reformas, planteó la necesidad de generar condiciones para atraer inversiones y crear empleo, y puso especial atención sobre las oportunidades y los desafíos que representa la inteligencia artificial.

La economista búlgara también expresó su interés por conocer el potencial productivo del país, un punto que está mirando de cerca este martes con su visita a Loma Campana en Vaca Muerta.

Georgieva inició su visita con un mensaje desde Buenos Aires en el que anticipó que buscaría conocer mejor las oportunidades económicas y productivas del país. “Hola desde Buenos Aires”, escribió al llegar. La titular del FMI manifestó su expectativa por dialogar con distintos actores y aprender más sobre las posibilidades que ofrece la Argentina.

Estabilidad y continuidad de las reformas

Uno de sus primeros balances llegó tras su encuentro con Caputo y Bausili donde señaló que ambos funcionarios le presentaron los avances económicos alcanzados por la Argentina y las prioridades para la próxima etapa.

“Fue muy positivo escuchar al ministro Luis Caputo y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, sobre el progreso económico de la Argentina y las prioridades hacia adelante”, escribió.

Georgieva sostuvo que durante la reunión se discutió la necesidad de “sostener la estabilidad, avanzar con las reformas y crear las condiciones para un crecimiento más fuerte, inversión y generación de empleo”.

El mensaje sintetizó la evaluación del organismo sobre la primera fase del programa: el FMI reconoce la estabilización macroeconómica, pero entiende que los resultados deberán consolidarse mediante nuevas reformas y traducirse en una mejora de la actividad y del mercado laboral.

Durante su presentación junto con Caputo, la directora gerente también elogió el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación y la acumulación de reservas. Al mismo tiempo, advirtió que el desafío será lograr que el crecimiento se extienda a una mayor cantidad de sectores y genere empleo formal.

El mensaje a Milei: sostener el rumbo para atraer inversiones

Georgieva utilizó un tono similar después del encuentro bilateral con Javier Milei en la Casa Rosada.

La funcionaria calificó la conversación como “productiva” y afirmó que dialogaron sobre los avances logrados por la Argentina y el camino que deberá recorrer el país durante los próximos años.

“Agradezco al presidente Javier Milei por una conversación productiva sobre los avances de la Argentina y el camino por delante”, publicó.

Luego enumeró tres condiciones que considera centrales: sostener las reformas, fortalecer la estabilidad y destrabar inversiones. Según sostuvo, esos factores serán clave para impulsar el crecimiento y generar mayores oportunidades para los argentinos.

La referencia a las inversiones aparece como uno de los puntos centrales de la visita. Para el Fondo, la consolidación de la estabilidad debe permitir que el sector privado aumente sus proyectos productivos y que la Argentina recupere gradualmente el acceso al financiamiento.

Georgieva también vinculó ese proceso con la creación de empleo y con una distribución más amplia de los beneficios de la recuperación económica.

Desregulación y políticas sectoriales

La agenda continuó con una reunión ampliada con Milei y miembros del Gabinete nacional. Después de ese encuentro, Georgieva destacó las iniciativas de desregulación impulsadas por el Gobierno y su posible impacto sobre el crecimiento.

La directora gerente explicó que durante la reunión intercambiaron opiniones sobre la forma en que las políticas sectoriales y los esfuerzos de desregulación pueden impulsar la economía.

El planteo coincide con la posición del FMI, que viene reclamando avanzar con reformas estructurales destinadas a reducir obstáculos regulatorios, ampliar la competencia y facilitar las inversiones privadas.

Sin embargo, Georgieva también señaló durante su visita que el dinamismo de la economía argentina continúa concentrado en actividades como el petróleo, el gas, la minería y el sector agropecuario.

El desafío, según explicó, será extender ese crecimiento hacia sectores con mayor capacidad para generar puestos de trabajo, fortalecer el mercado interno y aumentar la productividad de las pequeñas y medianas empresas.

La inteligencia artificial como oportunidad y desafío

Otro de los temas que Georgieva incorporó a su agenda fue la inteligencia artificial. Después de la reunión de Gabinete, señaló que conversaron sobre la mejor manera en que la Argentina puede aprovechar las oportunidades generadas por esta tecnología.

El asunto reapareció más tarde durante una charla con estudiantes. Georgieva sostuvo que la inteligencia artificial podría transformar hasta el 40% de los empleos y recomendó a los jóvenes desarrollar capacidades adaptables frente a los cambios tecnológicos.

“La inteligencia artificial transformará hasta el 40% de los trabajos”, indicó. Su consejo fue prepararse con habilidades flexibles y no temerle a la disrupción tecnológica.

La advertencia representa uno de los aspectos menos tradicionales de la visita. Más allá de las metas fiscales, monetarias y cambiarias, introdujo el debate sobre la preparación del mercado laboral frente a los cambios que provocará la automatización.

Aunque sus publicaciones tuvieron destinatarios y escenarios diferentes, Georgieva mantuvo una línea común durante toda la jornada. La directora gerente reconoció los avances del programa económico y respaldó la estrategia de estabilización, pero remarcó que la próxima etapa deberá concentrarse en generar crecimiento, atraer inversiones y crear puestos de trabajo.

En el encuentro con Caputo y Bausili mencionó expresamente esas tres prioridades. En su reunión con Milei insistió en sostener las reformas y fortalecer la estabilidad para ampliar las oportunidades. Ante el Gabinete, puso el foco en la desregulación y las políticas sectoriales, mientras que frente a los estudiantes planteó la necesidad de prepararse para la transformación del empleo.

El mensaje del organismo es que el ordenamiento macroeconómico constituye una condición necesaria, aunque no suficiente. La sostenibilidad política y social del programa dependerá de que sus resultados alcancen a las familias, las empresas y el mercado laboral.

lr