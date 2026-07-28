La imitadora Fátima Flórez compartió este martes una serie de publicaciones desde Lima, Perú, que volvieron a alimentar las versiones sobre una posible reconciliación con el presidente Javier Milei, quien también se encuentra en ese país para participar de la jura de Keiko Fujimori como nueva presidenta peruana.

A través de sus historias de Instagram, la artista publicó una fotografía en la que se la ve vestida de blanco, con personal de seguridad de gala de fondo, en las inmediaciones del Palacio Legislativo de Perú. Escribió: "Hola Perú".

Después, Flórez compartió un segundo video grabado desde el interior del recinto legislativo, donde se observa un fragmento del discurso de Keiko Fujimori luego de asumir la Presidencia. La ubicación desde la que fue filmado el video sugiere que la artista asistió a la ceremonia oficial.

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La presencia de Flórez en Lima coincidió con la agenda internacional de Javier Milei, quien viajó a Perú para participar de la ceremonia de asunción de Fujimori en representación de la Argentina.

Los rumores se intensificaron luego de que Milei asistiera a la celebración por el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos, organizada en la embajada estadounidense en Buenos Aires. Flórez fue contratada para realizar un espectáculo durante el evento y el Presidente permaneció en el lugar durante toda su presentación.

Además, en las últimas horas se refirió al tema Norberto Marcos, exmarido de la humorista. En declaraciones televisivas, expresó sus dudas sobre la relación, aunque evitó hacer afirmaciones categóricas. Dijo que "llama la atención que se dé esta posibilidad de pareja cuando están llegando las elecciones, pero prefiero creer porque creo en Fátima. A él no lo conozco, así que opino de ella".

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En diálogo con DDM (América), la comediante fue consultada sobre si se había reconciliado con Milei y respondió: "Si saben que estoy trabajando full, saben que no tengo tiempo. En este momento sería imposible para mí tener algún amorío con alguien, porque saben que estoy full trabajo, full carrera".

"Nos hemos visto acá de lejos, de lejos porque cada uno, como te digo, tiene su lugar, él tiene su lugar protocolar y yo tengo un lugar dentro de lo que son las amistades, entonces desde ese lado sería imposible también verse", aclaró, en relación a la asunción de Keiko Fujimori.

Por último, aseguró que su asistencia al mismo evento que el mandatario "es una mera coincidencia, de verdad que es pura coincidencia. De verdad, acá yo vine invitada por la señora Keiko Fujimori. Nada tiene que ver mi invitación con él".

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La historia de la relación entre Milei y Flórez

La pareja se conoció en diciembre de 2022 durante una emisión del programa de Mirtha Legrand. Meses después, en agosto de 2023, hicieron pública su relación en plena campaña presidencial.

A lo largo de ese período, la actriz acompañó al entonces candidato libertario en distintos actos políticos y también estuvo presente en la ceremonia de asunción presidencial. Compartieron algunos viajes oficiales y protagonizaron momentos de alta exposición pública, como el beso sobre el escenario durante un espectáculo de Flórez en Mar del Plata, cuando Milei asistió como invitado y ambos interpretaron juntos una canción.

Durante abril de 2024, la pareja se separó. En ese momento, el Presidente explicó que las exigencias profesionales de ambos habían dificultado la continuidad del vínculo, aunque remarcó que la ruptura había sido en buenos términos.

Javier Milei y Fátima Florez durante un show de la imitadora en Mar del Plata

Pese al final de la relación, mantuvieron el contacto. En enero de este año, Milei volvió a asistir a un espectáculo de Flórez en Mar del Plata y volvió a subir al escenario para cantar junto a ella.

Javier Milei y Fátima Florez durante su relación, que se hizo pública en agosto de 2023

Luego de la separación de Flórez, Milei inició una relación con Amalia "Yuyito" González. Este vínculo comenzó en mayo de 2024, luego de un acto encabezado por el Presidente en el Luna Park, donde la conductora estuvo presente. Más tarde, la propia González reveló que ese día se habían dado su primer beso.

La relación se extendió durante casi un año y llegó a su fin en abril de 2025, cuando Yuyito confirmó públicamente la separación durante su programa de televisión.

MV/ML