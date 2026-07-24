"Tenemos primera dama. Están reconciliados": aseguran que Milei volvió con una de sus ex

Tras su ruptura con la actriz, conductora, escritora y modelo Amalia “Yuyito” González al presidente Javier Milei no se le volvieron a conocer nuevas relaciones, sin embargo, el mandatario habría retomado, en secreto, su vínculo sentimental con la imitadora, cantante y empresaria Fátima Flórez, quien fuera su pareja antes de que se pusiera de novio con la exvedette de Jorge Porcel.

Javier Milei y Amalia González

Ángel de Brito dio la primicia en su programa LAM: "Están reconciliados (me lo van a negar, una de las partes) Fátima Flórez y Javier Milei. Tuvieron encuentros, no sé de qué tipo... La relación volvió a tomar su rumbo. Tenemos primera dama, señores. Le sirve menos a Fátima que al Presidente, pero siempre un famoso suma".

Ángel de Brito dando la primicia del nuevo noviazgo de Milei

El conductor de América TV agregó: "Fátima Flórez está feliz con la reconciliación, ya se lo confirmó a algunas personas que me están escribiendo".

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El Presidente tuvo un reencuentro muy promocionado con la artista el pasado 27 de enero, cuando se presentó al show que la imitadora realizaba en el Teatro Roxy de Mar del Plata y cantó con ella “El Rock del Gato”, un clásico de Los Ratones Paranoicos, la banda liderada por Juanse.

El jefe de Estado había visitado el teatro a la tarde para realizar una breve puesta en escena y las tradicionales pruebas de sonido previas al espectáculo. Su presencia generó mucha expectativa en la zona y decenas de personas se acercaron desde temprano hasta el lugar para saludar al máximo referente de La Libertad Avanza.

Javier Milei cantando con Fátima Flórez

La confesión de Fátima Flórez sobre Javier Milei

En junio de 2024, entrevistada por Todo Noticias (TN), Fátima Flórez habló de Javier Milei. “Por esas cosas de la vida me tocó estar enamorada de una persona que le tocó ser presidente. Me enamoré y a esa persona le tocó por elección de la gente, de un 55% del público ser presidente. Podría haber sido un empresario o un futbolista”.

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Y agregó: “Uno se enamorada de la persona. Soy un ser humano que no tengo por qué reprimir mis sentimientos. Para mí lo que manda es el corazón. Fue una relación genuina y sincera”.