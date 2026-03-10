Polémica por un mail del consulado argentino en Miami que promocionó el show de Fátima Flórez

El Consulado General de la Argentina en Miami quedó en el centro de una polémica luego de que se difundiera un correo electrónico oficial que promocionaba un espectáculo privado de la humorista Fátima Flórez. El mensaje, enviado desde una casilla institucional vinculada a la Cancillería argentina, incluía información sobre el show y un enlace directo para comprar entradas, lo que generó cuestionamientos por el uso de recursos del Estado para promocionar una actividad comercial.

El correo fue enviado desde la cuenta [email protected] con el asunto “FÁTIMA UNIVERSAL (este sábado)”. En el contenido se presentaba el espectáculo con un tono promocional y se mencionaba a la productora organizadora del evento, invitando a los destinatarios a asistir a la función que se realizará en Miami.

La difusión del mensaje generó críticas en redes sociales y en el ámbito político, ya que no se trataba de una actividad cultural gratuita ni de una iniciativa institucional, sino de la promoción de un espectáculo privado con fines comerciales.

El correo oficial que generó la controversia

El texto del mail comenzaba con la frase “Nuestros amigos de ARPI Group presentan”, en referencia a la productora que organiza el evento. Con esa introducción, el propio consulado se vinculaba directamente con la empresa privada encargada del espectáculo.

El mensaje también incluía un enlace a la plataforma de venta de entradas Ticketplate, donde se ofrecían diferentes ubicaciones para asistir al show. Entre las opciones disponibles figuraban entradas generales y paquetes VIP que incluían la posibilidad de conocer a la artista después de la función.

Según trascendió, los valores de las entradas iban desde unos 40 dólares para ubicaciones generales hasta casi 200 dólares para paquetes VIP con “meet and greet”, que permiten tomarse una foto con la artista tras el espectáculo.

Repercusiones y críticas en redes sociales

La situación comenzó a viralizarse luego de que la periodista Victoria De Masi compartiera el contenido del correo en la red social X, donde calificó el episodio como “curioso”. A partir de allí, distintos usuarios comenzaron a cuestionar el uso de canales oficiales del Estado para promocionar un evento comercial.

Entre las críticas más frecuentes aparece el cuestionamiento sobre si es apropiado que una sede diplomática utilice su base de datos institucional para difundir espectáculos privados, algo que no suele ser habitual dentro de las funciones de consulados y embajadas.

Especialistas en diplomacia y gestión pública señalaron que las representaciones argentinas en el exterior sí pueden difundir actividades culturales, pero generalmente se trata de eventos institucionales o de acceso gratuito destinados a promover la cultura nacional.

La polémica también cobró mayor repercusión por la figura de Fátima Flórez, quien mantuvo una relación sentimental con el presidente argentino Javier Milei durante parte de 2023 y 2024. Aunque la pareja se separó tiempo después, su vínculo con el mandatario sigue siendo mencionado en el debate público cada vez que surge una controversia vinculada a la artista.

En ese contexto, algunos sectores interpretaron el episodio como un uso inapropiado de recursos estatales para promocionar a una figura del espectáculo, mientras que otros lo consideran simplemente una difusión cultural de un artista argentino en el exterior.

Hasta el momento, no hubo una explicación oficial por parte de la Cancillería argentina ni del Consulado en Miami sobre el envío del correo electrónico. El episodio, sin embargo, abrió un debate sobre los límites entre la promoción cultural y la publicidad de eventos privados desde organismos del Estado.

Mientras tanto, el caso continúa generando repercusiones en redes sociales y en el ámbito político, donde distintos sectores reclaman mayor claridad sobre el uso de canales institucionales para difundir actividades comerciales.

