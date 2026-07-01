Este miércoles 1° de julio de 2026 a las 17.30, Yuyito González vuelve a la televisión abierta con el estreno de Yuyito a la tarde, un nuevo programa que se emitirá por NET TV y marcará su regreso a la pantalla de aire con un formato de talk show de actualidad. El ciclo será una coproducción entre la señal de Editorial Perfil y Red Cube y se emitirá de lunes a viernes.

La propuesta buscará combinar información, entrevistas, debate, entretenimiento y opinión sobre los temas que atraviesan la agenda diaria. Con una estructura dinámica, el programa apunta a acompañar a la audiencia en la franja vespertina con contenidos en vivo, análisis y conversaciones abiertas sobre la actualidad política, social y del espectáculo.

El nuevo envío contará con un panel fijo integrado por Franco Salomone, Martín Musciati, Leo Arias, Viviana Colmenero y Nacho Bongiovanni, quienes aportarán distintas miradas de análisis en cada emisión. La idea central del programa será poner los temas sobre la mesa y generar intercambio, con espacio tanto para la información dura como para el debate.

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Yuyito González se reencontró con su excuñada y su exsuegra

Además, el ciclo tendrá invitados especiales en el estudio y móviles en vivo desde el lugar de la noticia. La tarea estará a cargo de la cronista Agustina Binotti, que llevará testimonios directos, datos de último momento y el pulso de la calle a la pantalla del canal.

Con este regreso, Yuyito González apuesta a consolidarse nuevamente como figura central de la tarde televisiva. El programa buscará instalar temas, abrir discusiones y convertirse en una cita diaria dentro de la programación de NET TV, con un estilo directo y una conducción marcada por su experiencia frente a cámara.

Quién es Yuyito González, la figura que vuelve a la tarde de la TV

Amalia “Yuyito” González nació el 8 de marzo de 1960 en el barrio porteño de Caballito como Amalia Josefina Trombetta. Su irrupción en la fama masiva se produjo a comienzos de la década de 1980 de la mano de Gerardo y Hugo Sofovich en el histórico ciclo La peluquería de don Mateo, donde encarnó el recordado personaje de la jardinera que la convirtió en un ícono popular.

A partir de ese momento, se consolidó como una de las vedettes y actrices más convocantes del teatro de revista y del cine de entretenimiento de la época. Su imagen quedó asociada a la llamada era dorada de la farándula argentina debido a su presencia constante en los medios durante los años ochenta y noventa.

Su vida personal también ocupó un lugar central en la agenda mediática. A mediados de los años 80 mantuvo una relación de alto perfil con Guillermo Coppola, entonces representante de Diego Maradona, con quien tuvo a su primera hija, Bárbara. Más tarde formó pareja con el entrenador César Di Aloy, relación de la que nacieron sus mellizos Stefano y Brenda.

Yuyito González confirmó su desembarco en Net TV: cómo será su programa

A fines de los años 90, Yuyito González se alejó de los escenarios y atravesó un quiebre espiritual que la acercó al cristianismo evangélico. Ese proceso quedó plasmado en el libro autobiográfico De la fama a la fe, publicado en 2011, y marcó una reconfiguración de su perfil profesional, orientado progresivamente a la conducción televisiva.

En 2024, su figura volvió a ocupar el centro de la escena pública al confirmarse su relación con el presidente Javier Milei. El vínculo, que tuvo una enorme exposición mediática, se hizo público con un beso el 14 de agosto de ese año y colocó a González en el foco del interés político y social.

La relación duró menos de un año. El 21 de abril de 2025, la propia Yuyito anunció la separación en su programa matutino con un mensaje que tuvo fuerte repercusión. “Quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei, he decidido terminarla, él también, esto es consensuado... hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza, con madurez”, sostuvo.

Meses después, sentada a la mesa de Mirtha Legrand, profundizó sobre los motivos de la ruptura y descartó que se tratara de una falta de amor. Allí afirmó: “Fueron más que nada cuestiones de pareja. No tenemos personalidades fáciles, ni Javier ni yo. Ninguno de los dos... Tuvimos una agarrada y esa agarradita no se arregló”. En la misma charla, agregó: “Tampoco es fácil la vida de un Presidente, no es como ir y pelearte con tu novio de cualquier otra profesión”.

RV/ff