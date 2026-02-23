Este lunes 23 de febrero, Mirtha Legrand, una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina, cumple 99 años y lo celebrará con una reunión íntima en la residencia de su hija, Marcela Tinayre, en el barrio de Barrio Parque, en la Ciudad de Buenos Aires.

Mirtha Legrand cumple 99 años

La velada, programada para la noche de éste lunes, tendrá entre 60 y 70 invitados pertenecientes al círculo más cercano de la conductora y también figuras del espectáculo argentino, como Susana Giménez, Adrián Suar y Pablo Codevila.

En la previa, el ambiente familiar y los preparativos se extendieron hasta el domingo, con encuentros y el tradicional té con amigos más íntimos de la Chiqui.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Mirtha Legrand, Marcela Tinayre, Juana Viale y Ámbar de Benedictis

La organización está siendo coordinada por Tinayre junto a colaboradores de larga data, entre ellos Ramiro Arzuaga, encargado de la ambientación, y Carlos Shuster, a cargo del catering. El menú previsto incluye platos preferidos de la homenajeada, como ñoquis y risotto, aunque los detalles finales se mantienen bajo reserva.

Té de reencuentro en la previa del cumpleaños de Mirtha Legrand, posteo en Instagram de Teté Coustarot

Un detalle que llamó la atención en la previa fue la ausencia confirmada de Jimena Monteverde, histórica chef vinculada a los programas de La Chiqui, quien no podrá asistir por compromisos laborales, algo que su propio entorno declaró a la prensa.

Como es tradición en sus celebraciones, Legrand alternará dos cambios de vestuario durante la noche, con diseños de Claudio Cosano e Iara Alta Costura, según fuentes cercanas al entorno de la diva.

Invitación al cumpleaños de Mirtha Legrand

"Viva la libertad, carajo": Mirtha Legrand se cruzó con Javier Milei en un desfile de Piazza y exclamó el lema libertario

Mirtha Legrand llega a este cumpleaños tras finalizar la temporada de verano de La Noche de Mirtha en Mar del Plata, donde continúa protagonizando ciclos televisivos pese al casi centenar de años de edad. En los días previos al festejo, la conductora compartió en pantalla parte de su rutina y reflexionó sobre los hábitos que la acompañan, como su gusto por la radio y su estilo de vida, aspectos que ella misma relaciona con su vitalidad actual.

Sexy a los 98, Mirtha Legrand 'beboteó' en su Mesaza con Jorge Asís: "Vos eras muy mujeriego... ¿Yo te gusto?"

Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre discursos o sorpresas artísticas durante la noche, pero desde el entorno de la cumpleañera transmiten que varios momentos de la celebración quedarán abiertos a improvisación y espontaneidad durante la reunión.

TO/ff