La empresaria y figura televisiva, Marcela Tinayre, habló de su familia y destacó que "estas tres generaciones de mujeres que estamos en los medios de comunicación es sorprendente". "Me emocionó mucho ver salir a mi mamá después de dos años de ausencia", recalcó sobre la vuelta a la televisión de Mirtha Legrand. Además, se refirió al crecimiento profesional de su hija, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Estaba reflexionando como aficionado del psicoanálisis y me pregunto qué interesante tu caso por ver a tu mamá y tu hija volviendo a la televisión. ¿Qué reflexión te produce?

Hice una reflexión sobre mi familia que me emocionó mucho porque somos tres generaciones que estamos en los medios de comunicación, opinando, generando polémicas, haciendo entrevistas, con amores y odios, y me pareció un don que debemos tener para que esté sucediendo.

En el caso de mi madre, fui especialmente cuando se grabó el programa, y me emocionó que a esa edad siga siendo ejemplar. Tanto que se habla de empoderamiento, esa libertad de elegir que tiene, de querer seguir, contar y vestirse y maquillarse para mucha gente, hacen que sea cierto eso que dijo de que le entregó su vida al público.

Cuando salgo con ella me doy cuenta de cómo la quiere la gente de todas las generaciones. Me emocionó mucho ver salir a mi mamá después de dos años de ausencia. Había mucho respeto y eso se lo ganó con trabajo y disciplina. Después hice mi programa con muchas ganas y sentí que fue muy bueno.

También estuve con Juana, con esa frescura que tiene y ese premio que le dieron a la mejor conductora, que se ganó además el nombre del programa, donde se incorporó hasta una música nueva, venciendo una cantidad de barreras que podía tener la gente. Nació un nuevo programa y otra generación de la familia, en un horario muy competitivo.

Estas tres generaciones de mujeres que estamos en los medios de comunicación es sorprendente, no debe haber otro caso en el mundo. Y Nacho es el faro de todas.

Volvieron Mirtha Legrand y Juanita Viale: el rating de los debuts

Mirtha Legrand y Juana Viale

Desde el punto de vista hereditario, ¿qué te dejó la familia sobre el mundo del espectáculo? ¿Qué explicación le encontrás a que las tres generaciones sigan ese camino?

Siento que me dejó respeto al trabajo, la importancia de comunicar y ese contacto con el público, siendo una familia tan expuesta. También el arte de producir, porque además nos sentimos buenos productores. Todos estamos opinando de eso en la familia y eso es lo que heredé de las conversaciones de chica. Además, yo no quería hacer esto y Juana tampoco. Pero esto que negábamos es lo que nos gusta y da felicidad.

La importancia del trabajo para la familia

Mi papá me decía hasta el último día que no deje de trabajar nunca. ¿Mirtha también te repite lo mismo a vos?

Más que repetirlo, lo veíamos. Mi mamá trabajaba desde que era muy chica y nos daba una calidad fantástica de tiempo, igual que mi padre. Tuve que entender que, a veces, mi mamá no podía estar porque trabajaba, igual que mi papá. Esta es una familia donde todos trabajamos.

Mi mamá lo dijo en su programa, que pensó que con la pandemia iba a ser más fácil, pero terminó llamando a un neurólogo y él le dijo que trabaje, que le iba a hacer bien. Ese neurólogo es Facundo Manes.

Juana Viale contó la reacción de Mirtha Legrand por el cambio de nombre a su programa

¿Trabajar es sinónimo de alegría para tu familia?

Sin duda. El viernes fui a hacer mi programa en vivo y, cuando volvía, estaba muy emocionada porque se había grabado el de mi mamá. Y también me emocionó pensar lo que dignifica el trabajo. Los políticos deberían entender lo que es dignificar a la gente dando trabajo, te sentís bien con lo que hiciste. El trabajo dignifica y da alegrías, sobre todo, si hacés lo que te gusta.

El fenómeno de las redes sociales en las distintas generaciones

Juani Fernández Juvé (JFJ): Reflexionaba sobre la importancia de estar vigentes y adaptarse, por ejemplo, con las redes sociales. ¿Cómo lo tomás vos?

Yo uso mucho las redes y mi mamá usa WhatsApp. Ayer le leía las cosas lindas que le decían, aunque también están los haters, pero no hay que leerlos. Las redes representan un público importantísimo y a mi me gustan. Por ejemplo, la frase "voy con la peor de las ondas" fue una traición, pero me benefició. A veces, los enemigos ayudan.

JL PAR