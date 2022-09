Después de varios meses de negociación con idas y vueltas entre el canal y la productora encabezada por Nacho Viale, para tener a Mirtha Legrand en la pantalla chica, finalmente esto ocurrió y el fin de semana pasado tanto la nieta como la abuela volvieron a la conducción de ambos ciclos.

El sábado Mirtha fue la encargada de marcar un regreso histórico, después de casi tres años sin realizar su formato semanal por la pandemia del coronavirus. Emocionada, Chiquita expresó: “No pude dormir en toda la noche, pero estoy felicísima de estar acá de vuelta. Tanto me pedían que vuelva. Bueno, la Chiqui volvió”.

Así fue la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión: "Pensé que no volvía más"

La estrella de cine y televisión confesó que no era sólo una cuestión laboral, sino una necesidad de salud: "Estuve 300 días encerrada en mi casa, sin salir al balcón y eso me afectó bastante. Le dije al doctor que quería ser la de antes y él me respondió: ‘Trabaje, Mirtha’. Esta es una lección para todos”.

La competencia por el rating

La decisión de la emisora fue apostar a La Noche de Mirtha media hora antes del tanque de la competencia, Podemos Hablar. La legendaria conductora empezó a las 21.30 horas liderando la franja horaria con 9.5 puntos mientras que la competencia no llegaba a los 8 casi a las 22 horas.

Mirtha Legrand volvió a la televisión

Pero poco a poco, en el transcurso de la noche la situación se revirtió y fue Mirtha quien quedó detrás del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff. Pasadas las 22.30 horas, PH llegaba a los 7.9 puntos de rating y Legrand seguía con 7.5 puntos.

Después de las 23 horas la diferencia entre Telefe y El Trece se amplió. Podemos Hablar tocaba los 9.6 mientras que la abuela de Nacho Viale estaba en 6.5.

La vuelta a la TV de los almuerzos más famosos

Juana Viale, en Almorzando con Juana, corrió la misma suerte que la Chiqui aunque aquí el canal decidió arrancar mucho más tarde que su competencia directa. Poco después de las 13.40, se abrían las puertas de la escenografía para recibir a la actriz. "Buenas y santas. Bienvenidos al primer programa de mi ciclo, Almorzando con Juana. Quiero contarles que estoy muy feliz y soy un nervio caminando” dijo la hija de Marcela Tinayre.

La particular forma de Juana Viale de comenzar su programa tras el cambio de nombre

Desde el arranque el rating estaba arriba de los 5 puntos pero del otro lado, La Peña de Morfi, estaba arriba de los 7. Cuando Viale llegaba a los 6 puntos, el programa conducido por Jey Mammon estaba en los 8.8.

